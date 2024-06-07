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Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15% - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:18 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vrp-1951145518.html
Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15%
Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15% - РИА Новости, 07.06.2024
Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15%
Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы с 2018 по 2022 год вырос на 15%, более чем вдвое превысив общероссийские темпы, сообщила глава столичного департамента РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:18
2024-06-07T09:18
мария багреева
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы с 2018 по 2022 год вырос на 15%, более чем вдвое превысив общероссийские темпы, сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева.В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что основной вклад в данную динамику внесли сектор информации и связи, обрабатывающие производства, строительство и недвижимость – в совокупности они составили 72,1% прироста ВРП."Информация и связь остается самым динамично развивающимся сектором московской экономики. За пять лет отрасль выросла на 76,3%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась с 6,1% до 8,4%. Столь быстрое развитие можно объяснить, с одной стороны, увеличением спроса на ИТ-продукты из-за цифровизации экономики, а с другой – благоприятными условиями для компаний, работающих в этой отрасли. Так, с 2020 года ставка налога на прибыль для ИТ-компаний была снижена до 3%, а с 2022 – до нуля", – отметила заммэраУточняется, что за 2022 год валовая добавленная стоимость этой сферы выросла в 2 раза больше, чем экономика Москвы в целом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на сильное санкционное давление, данный сектор успешно адаптировался под новые рыночные условия, подчеркнула Багреева.Кроме того, одним из основных драйверов столичной экономики несколько лет остается обрабатывающая промышленность. За пять лет валовая добавленная стоимость отрасли увеличилась на 29,4%, а доля в структуре ВРП, по данным Росстата, – с 12,3% до 16%. По данным столичного департамента экономической политики, рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности обеспечивали высокотехнологичные направления – электроника, металлургия, фармацевтика и производство продуктов питания.Сообщается также, что с 2016 по 2022 год добавленная стоимость сферы строительства и операций с недвижимостью Москвы выросла на 15,7%, а доля отрасли в ВРП Москвы достигла 19,6%. Так, в среднем с 2018 по 2022 год в городе ежегодно вводилось 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости, а в 2023 году - 15,4 миллиона квадратных метров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/nedvizhimost-1950259176.html
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва, ПМЭФ-2024

Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15%

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы с 2018 по 2022 год вырос на 15%, более чем вдвое превысив общероссийские темпы, сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева.
В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что основной вклад в данную динамику внесли сектор информации и связи, обрабатывающие производства, строительство и недвижимость – в совокупности они составили 72,1% прироста ВРП.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Мария Багреева: в Москве растет спрос на офисную недвижимость
4 июня, 09:20
"Информация и связь остается самым динамично развивающимся сектором московской экономики. За пять лет отрасль выросла на 76,3%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась с 6,1% до 8,4%. Столь быстрое развитие можно объяснить, с одной стороны, увеличением спроса на ИТ-продукты из-за цифровизации экономики, а с другой – благоприятными условиями для компаний, работающих в этой отрасли. Так, с 2020 года ставка налога на прибыль для ИТ-компаний была снижена до 3%, а с 2022 – до нуля", – отметила заммэра
Уточняется, что за 2022 год валовая добавленная стоимость этой сферы выросла в 2 раза больше, чем экономика Москвы в целом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на сильное санкционное давление, данный сектор успешно адаптировался под новые рыночные условия, подчеркнула Багреева.
Кроме того, одним из основных драйверов столичной экономики несколько лет остается обрабатывающая промышленность. За пять лет валовая добавленная стоимость отрасли увеличилась на 29,4%, а доля в структуре ВРП, по данным Росстата, – с 12,3% до 16%. По данным столичного департамента экономической политики, рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности обеспечивали высокотехнологичные направления – электроника, металлургия, фармацевтика и производство продуктов питания.
Сообщается также, что с 2016 по 2022 год добавленная стоимость сферы строительства и операций с недвижимостью Москвы выросла на 15,7%, а доля отрасли в ВРП Москвы достигла 19,6%. Так, в среднем с 2018 по 2022 год в городе ежегодно вводилось 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости, а в 2023 году - 15,4 миллиона квадратных метров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов
5 июня, 09:00
 
ПМЭФ-2024Мария БагрееваМосква
 
 
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