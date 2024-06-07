https://ria.ru/20240607/vrp-1951145518.html

Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15%

Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15% - РИА Новости, 07.06.2024

Мария Багреева: ВРП Москвы за пять лет вырос на 15%

Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы с 2018 по 2022 год вырос на 15%, более чем вдвое превысив общероссийские темпы, сообщила глава столичного департамента РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:18

2024-06-07T09:18

2024-06-07T09:18

мария багреева

москва

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936557_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_fa71e2114d7672188f4b5f084b433c12.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы с 2018 по 2022 год вырос на 15%, более чем вдвое превысив общероссийские темпы, сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева.В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что основной вклад в данную динамику внесли сектор информации и связи, обрабатывающие производства, строительство и недвижимость – в совокупности они составили 72,1% прироста ВРП."Информация и связь остается самым динамично развивающимся сектором московской экономики. За пять лет отрасль выросла на 76,3%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась с 6,1% до 8,4%. Столь быстрое развитие можно объяснить, с одной стороны, увеличением спроса на ИТ-продукты из-за цифровизации экономики, а с другой – благоприятными условиями для компаний, работающих в этой отрасли. Так, с 2020 года ставка налога на прибыль для ИТ-компаний была снижена до 3%, а с 2022 – до нуля", – отметила заммэраУточняется, что за 2022 год валовая добавленная стоимость этой сферы выросла в 2 раза больше, чем экономика Москвы в целом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на сильное санкционное давление, данный сектор успешно адаптировался под новые рыночные условия, подчеркнула Багреева.Кроме того, одним из основных драйверов столичной экономики несколько лет остается обрабатывающая промышленность. За пять лет валовая добавленная стоимость отрасли увеличилась на 29,4%, а доля в структуре ВРП, по данным Росстата, – с 12,3% до 16%. По данным столичного департамента экономической политики, рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности обеспечивали высокотехнологичные направления – электроника, металлургия, фармацевтика и производство продуктов питания.Сообщается также, что с 2016 по 2022 год добавленная стоимость сферы строительства и операций с недвижимостью Москвы выросла на 15,7%, а доля отрасли в ВРП Москвы достигла 19,6%. Так, в среднем с 2018 по 2022 год в городе ежегодно вводилось 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости, а в 2023 году - 15,4 миллиона квадратных метров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/nedvizhimost-1950259176.html

https://ria.ru/20240605/bagreeva-1950540394.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва