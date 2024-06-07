https://ria.ru/20240607/vorontsova-1951524960.html

Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики

Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики

Изучение рисков новых технологий и обсуждение этических аспектов новых разработок важно для развития биоэкономики, считает заместитель декана факультета... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:40

2024-06-07T16:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Изучение рисков новых технологий и обсуждение этических аспектов новых разработок важно для развития биоэкономики, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Очень важна дискуссия в сфере биоэтики... Я считаю, что именно то, что мы этим занимаемся, исследуем и рассматриваем это как часть нашего непосредственного будущего, часть нашей экономики, как раз позволит нам лучше оценить риски", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. "Биоэтика поможет нам очертить те красные линии, которые мы точно не хотим переходить как общество", - подчеркнула эксперт. По ее словам, риски, которые несет широкое применение новых биотехнологий, на сегодняшний день "просчитать сложновато", и, тем не менее, этим надо заниматься, обсуждать. Но такой работой не должно заниматься только государство - в ней должны участвовать и ученые, и гражданское общество, отметила Воронцова. "Все должны работать слаженно", - подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951419176.html

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