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Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики - РИА Новости, 07.06.2024
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16:40 07.06.2024 (обновлено: 20:01 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/vorontsova-1951524960.html
Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики
Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики
Изучение рисков новых технологий и обсуждение этических аспектов новых разработок важно для развития биоэкономики, считает заместитель декана факультета... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:40
2024-06-07T20:01
пмэф-2024
россия
наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Изучение рисков новых технологий и обсуждение этических аспектов новых разработок важно для развития биоэкономики, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Очень важна дискуссия в сфере биоэтики... Я считаю, что именно то, что мы этим занимаемся, исследуем и рассматриваем это как часть нашего непосредственного будущего, часть нашей экономики, как раз позволит нам лучше оценить риски", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. "Биоэтика поможет нам очертить те красные линии, которые мы точно не хотим переходить как общество", - подчеркнула эксперт. По ее словам, риски, которые несет широкое применение новых биотехнологий, на сегодняшний день "просчитать сложновато", и, тем не менее, этим надо заниматься, обсуждать. Но такой работой не должно заниматься только государство - в ней должны участвовать и ученые, и гражданское общество, отметила Воронцова. "Все должны работать слаженно", - подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, наука
ПМЭФ-2024, Россия, Наука
Эксперт отметила важность дискуссии в сфере биоэтики

Воронцова: изучение рисков новых технологий важно для развития биоэкономики

© РИА НовостиЧлен президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время сессии Биоэкономика: инновации и биопроизводство на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Изучение рисков новых технологий и обсуждение этических аспектов новых разработок важно для развития биоэкономики, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
«
"Очень важна дискуссия в сфере биоэтики... Я считаю, что именно то, что мы этим занимаемся, исследуем и рассматриваем это как часть нашего непосредственного будущего, часть нашей экономики, как раз позволит нам лучше оценить риски", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума.
"Биоэтика поможет нам очертить те красные линии, которые мы точно не хотим переходить как общество", - подчеркнула эксперт.
По ее словам, риски, которые несет широкое применение новых биотехнологий, на сегодняшний день "просчитать сложновато", и, тем не менее, этим надо заниматься, обсуждать. Но такой работой не должно заниматься только государство - в ней должны участвовать и ученые, и гражданское общество, отметила Воронцова.
"Все должны работать слаженно", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Сессия Биоэкономика: инновации и биопроизводство на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий
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