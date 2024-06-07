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Вологодская область расширяет внешнеэкономические связи, заявил Филимонов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:32 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vologda-1951243987.html
Вологодская область расширяет внешнеэкономические связи, заявил Филимонов
Вологодская область расширяет внешнеэкономические связи, заявил Филимонов - РИА Новости, 07.06.2024
Вологодская область расширяет внешнеэкономические связи, заявил Филимонов
Власти Вологодской области уделяют значительное внимание развитию внешнеэкономических связей региона, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:32
2024-06-07T10:32
пмэф-2024
экономика
вологодская область
китай
индия
георгий филимонов
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Вологодской области уделяют значительное внимание развитию внешнеэкономических связей региона, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Георгий Филимонов. "В 2023 году реализовано порядка 60 международных мероприятий. Ключевые направления развития: Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Китайская Народная Республика", - сказал Филимонов. По его словам, в 2023 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 88 стран мира. Крупнейшими странами-контрагентами являются: Индия (23%), Беларусь (18%), Китай (11%). Вологодская область является экспортно-ориентированным регионом. Основные отрасли экспорта: химическая промышленность (70%), металлургия (16%), древесина и изделия из нее (8%), минеральная продукция (2%), продукция агропромышленного комплекса (2%). Филимонов отметил, что активно развивается экспорт продукции агропромышленного комплекса. Детское питание, кондитерские изделия, мукомольно-крупяные товары, готовые корма для животных, икра рыб осетровых пород, молочная продукция пользуются большим спросом у зарубежных партнеров. Кроме того, врио губернатора добавил, что 22 марта 2024 года была проведена встреча с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэйем, в ходе которой обсуждался вопрос расширения партнерских отношений Вологодской области с КНР. Также Филимонов подчеркнул, что 26 апреля был подписан меморандум о дружественных связях и сотрудничестве между правительством Вологодской области и Народным правительством провинции Шэньси, направленный на установление взаимовыгодных связей, в том числе в сфере экономики, торговли, промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования, культуры, туризма и спорта. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html
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экономика, вологодская область, китай, индия, георгий филимонов, чжан ханьхуэй
ПМЭФ-2024, Экономика, Вологодская область, Китай, Индия, Георгий Филимонов, Чжан Ханьхуэй
Вологодская область расширяет внешнеэкономические связи, заявил Филимонов

Врио губернатора Филимонов заявил о развитии внешнеэкономических связей региона

© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Pixabay / igorselivanovskiy
Вологда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Вологодской области уделяют значительное внимание развитию внешнеэкономических связей региона, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Георгий Филимонов.
"В 2023 году реализовано порядка 60 международных мероприятий. Ключевые направления развития: Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Китайская Народная Республика", - сказал Филимонов.
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По его словам, в 2023 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 88 стран мира. Крупнейшими странами-контрагентами являются: Индия (23%), Беларусь (18%), Китай (11%). Вологодская область является экспортно-ориентированным регионом. Основные отрасли экспорта: химическая промышленность (70%), металлургия (16%), древесина и изделия из нее (8%), минеральная продукция (2%), продукция агропромышленного комплекса (2%).
Филимонов отметил, что активно развивается экспорт продукции агропромышленного комплекса. Детское питание, кондитерские изделия, мукомольно-крупяные товары, готовые корма для животных, икра рыб осетровых пород, молочная продукция пользуются большим спросом у зарубежных партнеров.
Кроме того, врио губернатора добавил, что 22 марта 2024 года была проведена встреча с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэйем, в ходе которой обсуждался вопрос расширения партнерских отношений Вологодской области с КНР.
Также Филимонов подчеркнул, что 26 апреля был подписан меморандум о дружественных связях и сотрудничестве между правительством Вологодской области и Народным правительством провинции Шэньси, направленный на установление взаимовыгодных связей, в том числе в сфере экономики, торговли, промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования, культуры, туризма и спорта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаВологодская областьКитайИндияГеоргий ФилимоновЧжан Ханьхуэй
 
 
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