https://ria.ru/20240607/vologda-1951225690.html

Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона

Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона - РИА Новости, 07.06.2024

Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона

В рамках ПМЭФ правительство Вологодской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") заключили соглашение о развитии социально-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:39

2024-06-07T09:39

2024-06-07T09:39

вологодская область

экономика

вологодская область

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках ПМЭФ правительство Вологодской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") заключили соглашение о развитии социально-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона. Свои подписи под документом поставили врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. В рамках соглашения АО "Апатит" обязуется привлечь инвестиции в модернизацию производств, создать дополнительные рабочие места, повысить уровень заработных плат своих сотрудников и реализовать целый спектр социальных и благотворительных программ. В соответствии с соглашением в 2024 году суммарные затраты на капитальные вложения в производство и не промышленное строительство, социальные расходы на коллектив, поддержку и развитие образовательных учреждений, туризма, создание комфортной городской среды составят 26 миллиардов. рублей. АО "Апатит" также планирует направить финансовые ресурсы на социально-экономическое развитие региона. Речь идет о развитии туризма, поддержке социальных учреждений и проектов благоустройства территорий. В рамках этой работы в 2024 году компания направит 247 миллионов рублей на поддержку образовательных учреждений, и еще свыше 1,1 миллиарда рублей – на развитие комфортной городской среды в Вологде и Череповце. "Сегодня вместе с нашим надежным партнером – компанией "ФосАгро" – мы подписали ключевой документ – соглашение о сотрудничестве. Мы уделяем особое внимание компаниям, которые выстраивают с государством равноправные деловые отношения. И, по моему глубокому убеждению, именно "ФосАгро" показывает яркий пример такой работы", - приводит пресс-служба слова Филимонова. Он добавил, что это не просто один их крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, но и надежный партнер Вологодской области. "Уверен, что такая синергия наших усилий, управленческого потенциала наших команд, безусловно, даст тот результат, которого от нас ждут жители региона", - сказал Филимонов. В свою очередь, гендиректор ПАО "ФосАгро" подчеркнул особую роль правительства Вологодской области в создании в регионе благоприятного инвестиционного климата, позволяющего компании развивать производственные мощности Череповецкого комплекса "ФосАгро". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html

https://ria.ru/20240604/fosagro-1950440841.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951061570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, фосагро, апатит, пмэф