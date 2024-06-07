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Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона - РИА Новости, 07.06.2024
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Вологодская область
 
09:39 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vologda-1951225690.html
Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона
Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона - РИА Новости, 07.06.2024
Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона
В рамках ПМЭФ правительство Вологодской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") заключили соглашение о развитии социально-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:39
2024-06-07T09:39
вологодская область
экономика
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
фосагро
апатит
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках ПМЭФ правительство Вологодской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") заключили соглашение о развитии социально-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона. Свои подписи под документом поставили врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. В рамках соглашения АО "Апатит" обязуется привлечь инвестиции в модернизацию производств, создать дополнительные рабочие места, повысить уровень заработных плат своих сотрудников и реализовать целый спектр социальных и благотворительных программ. В соответствии с соглашением в 2024 году суммарные затраты на капитальные вложения в производство и не промышленное строительство, социальные расходы на коллектив, поддержку и развитие образовательных учреждений, туризма, создание комфортной городской среды составят 26 миллиардов. рублей. АО "Апатит" также планирует направить финансовые ресурсы на социально-экономическое развитие региона. Речь идет о развитии туризма, поддержке социальных учреждений и проектов благоустройства территорий. В рамках этой работы в 2024 году компания направит 247 миллионов рублей на поддержку образовательных учреждений, и еще свыше 1,1 миллиарда рублей – на развитие комфортной городской среды в Вологде и Череповце. "Сегодня вместе с нашим надежным партнером – компанией "ФосАгро" – мы подписали ключевой документ – соглашение о сотрудничестве. Мы уделяем особое внимание компаниям, которые выстраивают с государством равноправные деловые отношения. И, по моему глубокому убеждению, именно "ФосАгро" показывает яркий пример такой работы", - приводит пресс-служба слова Филимонова. Он добавил, что это не просто один их крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, но и надежный партнер Вологодской области. "Уверен, что такая синергия наших усилий, управленческого потенциала наших команд, безусловно, даст тот результат, которого от нас ждут жители региона", - сказал Филимонов. В свою очередь, гендиректор ПАО "ФосАгро" подчеркнул особую роль правительства Вологодской области в создании в регионе благоприятного инвестиционного климата, позволяющего компании развивать производственные мощности Череповецкого комплекса "ФосАгро". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html
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экономика, вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, фосагро, апатит, пмэф
Вологодская область, Экономика, Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, ФосАгро, Апатит, ПМЭФ
Власти Вологодской области поддержали проекты "ФосАгро" по развитию региона

Вологодская область и "ФосАгро" заключили соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтенд компании "ФосАгро"
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стенд компании "ФосАгро". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках ПМЭФ правительство Вологодской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") заключили соглашение о развитии социально-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.
Свои подписи под документом поставили врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
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В рамках соглашения АО "Апатит" обязуется привлечь инвестиции в модернизацию производств, создать дополнительные рабочие места, повысить уровень заработных плат своих сотрудников и реализовать целый спектр социальных и благотворительных программ.
В соответствии с соглашением в 2024 году суммарные затраты на капитальные вложения в производство и не промышленное строительство, социальные расходы на коллектив, поддержку и развитие образовательных учреждений, туризма, создание комфортной городской среды составят 26 миллиардов. рублей.
АО "Апатит" также планирует направить финансовые ресурсы на социально-экономическое развитие региона. Речь идет о развитии туризма, поддержке социальных учреждений и проектов благоустройства территорий. В рамках этой работы в 2024 году компания направит 247 миллионов рублей на поддержку образовательных учреждений, и еще свыше 1,1 миллиарда рублей – на развитие комфортной городской среды в Вологде и Череповце.
"Сегодня вместе с нашим надежным партнером – компанией "ФосАгро" – мы подписали ключевой документ – соглашение о сотрудничестве. Мы уделяем особое внимание компаниям, которые выстраивают с государством равноправные деловые отношения. И, по моему глубокому убеждению, именно "ФосАгро" показывает яркий пример такой работы", - приводит пресс-служба слова Филимонова.
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Он добавил, что это не просто один их крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, но и надежный партнер Вологодской области.
"Уверен, что такая синергия наших усилий, управленческого потенциала наших команд, безусловно, даст тот результат, которого от нас ждут жители региона", - сказал Филимонов.
В свою очередь, гендиректор ПАО "ФосАгро" подчеркнул особую роль правительства Вологодской области в создании в регионе благоприятного инвестиционного климата, позволяющего компании развивать производственные мощности Череповецкого комплекса "ФосАгро".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Вологодская областьЭкономикаВологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновФосАгроАпатитПМЭФ
 
 
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