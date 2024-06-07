https://ria.ru/20240607/vladimirov-1951297154.html

Владимиров: на ПМЭФ Ставрополье заключило соглашения на 71 млрд рублей

Владимиров: на ПМЭФ Ставрополье заключило соглашения на 71 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024

Владимиров: на ПМЭФ Ставрополье заключило соглашения на 71 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ставропольского края заключило ряд соглашений, реализация которых принесет в экономику региона РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:40

2024-06-07T12:40

2024-06-07T12:40

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ставропольского края заключило ряд соглашений, реализация которых принесет в экономику региона 71 миллиард рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. Самый масштабный проект – в сфере развития санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод. Группа компаний, специализирующаяся на строительстве отелей высокого уровня в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, соглашение с которой подписано на площадке форума, планирует построить несколько отелей в одной из новых особых экономических зон курортного региона. С российской компанией по разработке и производству полимерных труб и инженерных пластмасс будет проработан вопрос создания нового производства по выпуску полимерных водопроводных труб мощностью до 30 тысяч тонн в год. С компанией - лидером в сфере свекольного семеноводства в стране, заключена договоренность о совместном создании высококонкурентных сортов сахарной свеклы. "Мы создаем новые мощности для отдыхающих в санаторно-курортной сфере, новое промышленное производство, продолжаем развивать семеноводство. Каждое из этих направлений – еще один шаг к социально-экономическому развитию края, продовольственной безопасности региона и страны, а также дополнительные высококвалифицированные рабочие места и налоги", – цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.Работа с инвесторами ведется в регионе благодаря, в том числе реализации региональной госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231209/stavropole-1914796029.html

https://ria.ru/20230921/kislovodsk-1897728800.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, пмэф