https://ria.ru/20240607/vladimirov-1951297154.html
Владимиров: на ПМЭФ Ставрополье заключило соглашения на 71 млрд рублей
Владимиров: на ПМЭФ Ставрополье заключило соглашения на 71 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Владимиров: на ПМЭФ Ставрополье заключило соглашения на 71 млрд рублей
На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ставропольского края заключило ряд соглашений, реализация которых принесет в экономику региона РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:40
2024-06-07T12:40
2024-06-07T12:40
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ставропольского края заключило ряд соглашений, реализация которых принесет в экономику региона 71 миллиард рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. Самый масштабный проект – в сфере развития санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод. Группа компаний, специализирующаяся на строительстве отелей высокого уровня в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, соглашение с которой подписано на площадке форума, планирует построить несколько отелей в одной из новых особых экономических зон курортного региона. С российской компанией по разработке и производству полимерных труб и инженерных пластмасс будет проработан вопрос создания нового производства по выпуску полимерных водопроводных труб мощностью до 30 тысяч тонн в год. С компанией - лидером в сфере свекольного семеноводства в стране, заключена договоренность о совместном создании высококонкурентных сортов сахарной свеклы. "Мы создаем новые мощности для отдыхающих в санаторно-курортной сфере, новое промышленное производство, продолжаем развивать семеноводство. Каждое из этих направлений – еще один шаг к социально-экономическому развитию края, продовольственной безопасности региона и страны, а также дополнительные высококвалифицированные рабочие места и налоги", – цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.Работа с инвесторами ведется в регионе благодаря, в том числе реализации региональной госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231209/stavropole-1914796029.html
https://ria.ru/20230921/kislovodsk-1897728800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, пмэф
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ставропольского края заключило ряд соглашений, реализация которых принесет в экономику региона 71 миллиард рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Самый масштабный проект – в сфере развития санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод
. Группа компаний, специализирующаяся на строительстве отелей высокого уровня в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, соглашение с которой подписано на площадке форума, планирует построить несколько отелей в одной из новых особых экономических зон курортного региона.
С российской компанией по разработке и производству полимерных труб и инженерных пластмасс будет проработан вопрос создания нового производства по выпуску полимерных водопроводных труб мощностью до 30 тысяч тонн в год. С компанией - лидером в сфере свекольного семеноводства в стране, заключена договоренность о совместном создании высококонкурентных сортов сахарной свеклы.
«
"Мы создаем новые мощности для отдыхающих в санаторно-курортной сфере, новое промышленное производство, продолжаем развивать семеноводство. Каждое из этих направлений – еще один шаг к социально-экономическому развитию края, продовольственной безопасности региона и страны, а также дополнительные высококвалифицированные рабочие места и налоги", – цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.
Работа с инвесторами ведется в регионе благодаря, в том числе реализации региональной госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.