https://ria.ru/20240607/vino-1951204140.html

В РСХБ дали прогноз по объему производства игристого вина в 2024 году

В РСХБ дали прогноз по объему производства игристого вина в 2024 году - РИА Новости, 07.06.2024

В РСХБ дали прогноз по объему производства игристого вина в 2024 году

Объем производства российского игристого в этом году может превысить 16 миллионов декалитров, таким образом составив треть от объема розлива всей отечественной... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T06:27

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экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Объем производства российского игристого в этом году может превысить 16 миллионов декалитров, таким образом составив треть от объема розлива всей отечественной винодельческой продукции, поделились с РИА Новости прогнозом аналитики Россельхозбанка. Согласно официальным данным, в 2023 году производство шампанских и игристых вин в РФ составило 14,1 миллиона декалитров. "Российское виноделие развивается опережающими темпами. В период с января по апрель текущего года производство тихого вина, игристого вина и крепленого вина суммарно увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - подсчитали в Россельхозбанке. При этом на данный момент доля игристого составляет 28% (+1% к аналогичному периоду прошлого года) от всей винодельческой продукции. По прогнозам аналитиков, "объем производства игристого вина по итогам 2024 года может превысить 16 миллионов декалитров", что составляет 30% от потенциальных объемов выпуска винодельческой продукции. В свою очередь растет и потребление вина. Так, наибольший прирост отмечен в сегменте игристого вина - за четыре месяца рост продаж в опте составил 34% год к году, тихие вина прибавили 11%. В рознице прирост по игристому составил 14%, а по тихому - только 2%. Эксперты отмечают, что рост продаж в обоих сегментах свидетельствует о большей представленности российского вина и расширения ассортиментного предложения в сегменте отелей и ресторанов (HoReCa). "Сейчас мы наблюдаем настоящий всплеск интереса к этому напитку: российские игристые завоевывают позиции в винных картах кафе и ресторанов по всей стране, производители совершенствуют технологии производства, расширяя продуктовые линейки. … Мы верим, что в перспективе 10 лет российские вина этого сегмента станут достойной заменой зарубежной продукции", - подчеркнула управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Наталья Худякова.

https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html

https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951195843.html

https://ria.ru/20231020/vino-1903982463.html

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