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Винатье извинился за то, что не зарегистрировался в качестве иноагента - РИА Новости, 07.06.2024
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17:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vinate-1951453573.html
Винатье извинился за то, что не зарегистрировался в качестве иноагента
Винатье извинился за то, что не зарегистрировался в качестве иноагента - РИА Новости, 07.06.2024
Винатье извинился за то, что не зарегистрировался в качестве иноагента
Француз Лоран Винатье принес извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента - как того требует законодательство РФ, передает... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:14
2024-06-07T17:14
россия
франция
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Француз Лоран Винатье принес извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента - как того требует законодательство РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приношу свои извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента. Что самое обидное, на протяжении десяти лет моей работы я старался защищать Россию и ее интересы",- сказал обвиняемый. Столичными следователями возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
https://ria.ru/20240607/frantsuz-1951425764.html
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Винатье извинился за то, что не зарегистрировался в качестве иноагента

Француз Винатье заявил, что старался защищать Россию и ее интересы

© РИА НовостиГражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
© РИА Новости
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Француз Лоран Винатье принес извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента - как того требует законодательство РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приношу свои извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента. Что самое обидное, на протяжении десяти лет моей работы я старался защищать Россию и ее интересы",- сказал обвиняемый.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений
Вчера, 16:37
Столичными следователями возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
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