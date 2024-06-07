https://ria.ru/20240607/veduschiy-1951526644.html

На греческом острове пропал популярный ведущий Би-би-си

На греческом острове пропал популярный ведущий Би-би-си - РИА Новости, 07.06.2024

На греческом острове пропал популярный ведущий Би-би-си

Популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли (Michael Mosley) пропал на греческом острове Сими два дня назад, поиски не дали результатов, сообщает греческое... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:06

2024-06-07T20:06

2024-06-07T20:12

великобритания

греция

майкл мосли

би-би-си

в мире

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АФИНЫ, 7 июн – РИА Новости. Популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли (Michael Mosley) пропал на греческом острове Сими два дня назад, поиски не дали результатов, сообщает греческое общественное телевидение ERTNews. "До сих пор не найдены следы британского ведущего Майкла Мосли, который отдыхал на острове Сими и пропал с вечера среды. 67-летний телеведущий отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа. Полиция, пожарная служба с беспилотником и береговая охрана ведут расследование, обследуя остров в поисках его местонахождения. Спасатели "прочесывают" Сими", - сообщил телеканал. Записи с камер наблюдения на пляже Агиос Николаос, откуда вышел пропавший ведущий, подтверждают заявления его жены о том, что они попрощались с ним, когда он уходил. "На записях с камер видно, как он проходит мимо ресторана. Кажется, он даже нес зонтик, чтобы защититься от солнца. Однако дальше его след пропал", - говорится в репортаже. Майкл Мосли - известный диетолог, он прибыл в Грецию вместе с женой в понедельник, а во вторник отправился на Сими, где остановились в доме друзей. Вместе с другой парой из Великобритании они отправились на водном такси на пляж Агиос Николаос в среду утром. Мосли в 13:30 решил вернуться пешком, так как устал на пляже. Остальные вернулись на водном такси во второй половине дня. Когда они не обнаружили 68-летнего мужчины дома, его начали искать. "Его очень любят в Великобритании. Он известен не только своими передачами и документальными фильмами, но и тем, что изобрел прерывистое голодание 5:2, довольно широко распространенное в Британии", - отмечает телеканал.

https://ria.ru/20230923/rezhisser-1898150879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, греция, майкл мосли, би-би-си, в мире