https://ria.ru/20240607/ustinov-1951365458.html

Биография Антона Устинова

Биография Антона Устинова - РИА Новости, 07.06.2024

Биография Антона Устинова

Глава правления Группы СОГАЗ Антон Алексеевич Устинов родился 20 апреля 1977 года в городе Балаково Саратовской области. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:49

2024-06-07T15:49

2024-06-07T15:49

справки

согаз

россия

саратовская область

российская академия государственной службы

балаково

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Глава правления Группы СОГАЗ Антон Алексеевич Устинов родился 20 апреля 1977 года в городе Балаково Саратовской области.В 1998 году окончил Саратовскую государственную академию права (ныне – Саратовская государственная юридическая академия), в 2000 году – Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат юридических наук.В 1999 году Антон Устинов работал в юридическом управлении Федеральной дорожной службы России (преобразована в Российское дорожное агентство в 1999 году), в 1999-2000 годах занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника юридического управления Российского дорожного агентства.В 2000-2004 годах – заместитель руководителя, глава юридического департамента Министерства РФ по налогам и сборам (МНС).С 2004 года по 2008 год возглавлял юридическое управление Федеральной налоговой службы России.В 2008-2012 годах занимал должности помощника, заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Сечина. Одновременно занимал пост ответственного секретаря Правительственной комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики, которую также возглавлял Игорь Сечин. 14 июня 2012 года Антон Устинов был назначен советником президента РФ Владимира Путина. 30 марта 2016 был освобожден от должности советника президента РФ.31 марта 2016 назначен председателем правления АО "СОГАЗ".Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012) и Почета (2007), Благодарностью президента РФ (2005), Почетной грамотой правительства РФ (2009).Удостоен звания Почетный работник ТЭК.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, согаз, россия, саратовская область, российская академия государственной службы, балаково