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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:23
2024-06-07T09:23
2024-06-07T13:50
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность