https://ria.ru/20240607/ukraina-1951485832.html

Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин

Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин

Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:08

2024-06-07T18:08

2024-06-07T18:22

пмэф-2024

сша

украина

владимир путин

в мире

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Президент уточнил, что это пойдет только на увеличение потерь бойцов со стороны Украины.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, украина, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, россия