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Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:08 07.06.2024 (обновлено: 18:22 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951485832.html
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин
Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:08
2024-06-07T18:22
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сша
украина
владимир путин
в мире
вооруженные силы украины
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Президент уточнил, что это пойдет только на увеличение потерь бойцов со стороны Украины.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, украина, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, россия
ПМЭФ-2024, США, Украина, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин

Путин: Украина будет снижать мобилизационный возраст по требованию США

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент уточнил, что это пойдет только на увеличение потерь бойцов со стороны Украины.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024СШАУкраинаВладимир ПутинВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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