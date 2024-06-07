https://ria.ru/20240607/ukraina-1951485832.html
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин
Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:08
2024-06-07T18:08
2024-06-07T18:22
пмэф-2024
сша
украина
владимир путин
в мире
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Президент уточнил, что это пойдет только на увеличение потерь бойцов со стороны Украины.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, россия
ПМЭФ-2024, США, Украина, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
Киев будет снижать мобилизационный возраст, заявил Путин
Путин: Украина будет снижать мобилизационный возраст по требованию США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киев продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент уточнил, что это пойдет только на увеличение потерь бойцов со стороны Украины.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.