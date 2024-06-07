Рейтинг@Mail.ru
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951442274.html
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры - РИА Новости, 07.06.2024
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры
Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии, сообщил премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:57
2024-06-07T16:57
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
укрэнерго
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945961149_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_56f163bc5d27894ae9999f0e54b9a568.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии, сообщил премьер Денис Шмыгаль. "Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", - написал он в своем Telegram-канале Шмыгаля. Аналогичные меры рекомендованы всем правоохранительным органам страны, судебным учреждениями и органам местной власти, добавил премьер. В четверг "Укрэнерго" применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. Компания также предупредила о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
https://ria.ru/20240607/katastrofa-1951197433.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945961149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_115b8911e6f803be46ad80ebf0a82241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, ДТЭК
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры

Шмыгаль: правительство Украины обязало госучреждения отказаться от кондиционеров

© iStock.com / Lazy_BearВыключение кондиционера
Выключение кондиционера - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / Lazy_Bear
Выключение кондиционера . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", - написал он в своем Telegram-канале Шмыгаля.
Аналогичные меры рекомендованы всем правоохранительным органам страны, судебным учреждениями и органам местной власти, добавил премьер.
В четверг "Укрэнерго" применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. Компания также предупредила о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Почему мэр молчит?" На Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве
Вчера, 03:53
 
В миреУкраинаКиевДенис ШмыгальУкрэнергоДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала