https://ria.ru/20240607/ukraina-1951442274.html
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры - РИА Новости, 07.06.2024
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры
Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии, сообщил премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:57
2024-06-07T16:57
2024-06-07T16:57
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии, сообщил премьер Денис Шмыгаль. "Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", - написал он в своем Telegram-канале Шмыгаля. Аналогичные меры рекомендованы всем правоохранительным органам страны, судебным учреждениями и органам местной власти, добавил премьер. В четверг "Укрэнерго" применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. Компания также предупредила о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, ДТЭК
В госучреждениях Украины для экономии электроэнергии отключат кондиционеры
Шмыгаль: правительство Украины обязало госучреждения отказаться от кондиционеров
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", - написал он в своем Telegram-канале Шмыгаля.
Аналогичные меры рекомендованы всем правоохранительным органам страны, судебным учреждениями и органам местной власти, добавил премьер.
В четверг "Укрэнерго
" применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева
и еще десяти областей Украины. Компания также предупредила о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.