https://ria.ru/20240607/ukraina-1951389518.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины - РИА Новости, 07.06.2024

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины

Владимир Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"),... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:25

2024-06-07T15:25

2024-06-07T15:25

украина

франция

париж

владимир зеленский

владимир путин

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18d13ed4fde1a993782fff929ff2f1ab.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"), комментируя слова Зеленского о "победе" Украины. Зеленский в пятницу в выступлении перед Национальным собранием Франции в Париже заявил, что Украина не имеет права проиграть, а поэтому, "безусловно, победит". "Как говорится, мечтать не вредно — вредно не мечтать. Но товарищ Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного. Вообще, украинцам перед тем, как делать подобные заявления, необходимо внимательно изучать, что говорит наш президент", - сказал Толмачев. Депутат напомнил, что глава российского государства Владимир Путин прямо сказал — Россия будет поступать асимметрично, поэтому, как считает депутат, и французам, и украинцам надо десять раз подумать перед тем, как что-то предпринять. "Если Зеленскому тяжело слушать нашего лидера, то пусть "актëр" почитает последнюю статью (возможно, сценарий) Вячеслава Суркова. В ней хорошо описано, что будет, если "просроченный" политик будет продолжать в том же духе", - заключил он.

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html

украина

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, париж, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф, единая россия