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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины - РИА Новости, 07.06.2024
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15:25 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951389518.html
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины - РИА Новости, 07.06.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины
Владимир Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"),... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:25
2024-06-07T15:25
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владимир путин
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"), комментируя слова Зеленского о "победе" Украины. Зеленский в пятницу в выступлении перед Национальным собранием Франции в Париже заявил, что Украина не имеет права проиграть, а поэтому, "безусловно, победит". "Как говорится, мечтать не вредно — вредно не мечтать. Но товарищ Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного. Вообще, украинцам перед тем, как делать подобные заявления, необходимо внимательно изучать, что говорит наш президент", - сказал Толмачев. Депутат напомнил, что глава российского государства Владимир Путин прямо сказал — Россия будет поступать асимметрично, поэтому, как считает депутат, и французам, и украинцам надо десять раз подумать перед тем, как что-то предпринять. "Если Зеленскому тяжело слушать нашего лидера, то пусть "актëр" почитает последнюю статью (возможно, сценарий) Вячеслава Суркова. В ней хорошо описано, что будет, если "просроченный" политик будет продолжать в том же духе", - заключил он.
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украина, франция, париж, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф, единая россия
Украина, Франция, Париж, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины

Депутат Толмачев: Зеленский из фантазера плавно трансформируется в умалишенного

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"), комментируя слова Зеленского о "победе" Украины.
Зеленский в пятницу в выступлении перед Национальным собранием Франции в Париже заявил, что Украина не имеет права проиграть, а поэтому, "безусловно, победит".
Изображение сгенерировано ИИ
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"Как говорится, мечтать не вредно — вредно не мечтать. Но товарищ Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного. Вообще, украинцам перед тем, как делать подобные заявления, необходимо внимательно изучать, что говорит наш президент", - сказал Толмачев.
Депутат напомнил, что глава российского государства Владимир Путин прямо сказал — Россия будет поступать асимметрично, поэтому, как считает депутат, и французам, и украинцам надо десять раз подумать перед тем, как что-то предпринять.
"Если Зеленскому тяжело слушать нашего лидера, то пусть "актëр" почитает последнюю статью (возможно, сценарий) Вячеслава Суркова. В ней хорошо описано, что будет, если "просроченный" политик будет продолжать в том же духе", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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УкраинаФранцияПарижВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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