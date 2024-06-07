https://ria.ru/20240607/ukraina-1951389518.html
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины - РИА Новости, 07.06.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины
Владимир Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"),... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:25
2024-06-07T15:25
2024-06-07T15:25
украина
франция
париж
владимир зеленский
владимир путин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18d13ed4fde1a993782fff929ff2f1ab.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"), комментируя слова Зеленского о "победе" Украины. Зеленский в пятницу в выступлении перед Национальным собранием Франции в Париже заявил, что Украина не имеет права проиграть, а поэтому, "безусловно, победит". "Как говорится, мечтать не вредно — вредно не мечтать. Но товарищ Зеленский из фантазёра плавно трансформируется в умалишенного. Вообще, украинцам перед тем, как делать подобные заявления, необходимо внимательно изучать, что говорит наш президент", - сказал Толмачев. Депутат напомнил, что глава российского государства Владимир Путин прямо сказал — Россия будет поступать асимметрично, поэтому, как считает депутат, и французам, и украинцам надо десять раз подумать перед тем, как что-то предпринять. "Если Зеленскому тяжело слушать нашего лидера, то пусть "актëр" почитает последнюю статью (возможно, сценарий) Вячеслава Суркова. В ней хорошо описано, что будет, если "просроченный" политик будет продолжать в том же духе", - заключил он.
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html
украина
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_88f6d0528b6b787ea4249adcd13d9a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, париж, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф, единая россия
Украина, Франция, Париж, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о победе Украины
Депутат Толмачев: Зеленский из фантазера плавно трансформируется в умалишенного