https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
Международная конференция по Украине не завершится подписанием мирных договоренностей, посокльку на ней не будет представителей России, заявила президент... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:49
2024-06-07T14:49
2024-06-07T14:49
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Международная конференция по Украине не завершится подписанием мирных договоренностей, посокльку на ней не будет представителей России, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд. Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Представители РФ не будут принимать в ней участие. "Нам ясно, что мы не подпишем мирное соглашение по итогу конференции. Для достижения мира необходимо, чтобы обе стороны сидели за столом переговоров. На данный момент это не представляется возможным", - заявила Амхерд германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик выразила надежду, что будет достигнута договоренность о проведении следующей подобной конференции уже с участием Москвы и союзных ей стран. "Для успеха конференции было бы очень важно, чтобы в ней участвовали также участие страны, близкие к России. Но судя по текущему состоянию дел, Китай, Бразилия и Южная Африка не будут принимать в ней участие", - добавила она. По ее словам, конференция в Бюргенштоке, в сущности, не является мирной и направлена лишь на то, чтобы обсудить вопросы гуманитарной помощи, ядерной и продовольственной безопасности. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее в России назвали эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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РИА Новости
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в мире, россия, швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
Президент Швейцарии: конференция по Украине не завершится мирным договором
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Международная конференция по Украине не завершится подписанием мирных договоренностей, посокльку на ней не будет представителей России, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.
Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Представители РФ не будут принимать в ней участие.
"Нам ясно, что мы не подпишем мирное соглашение по итогу конференции. Для достижения мира необходимо, чтобы обе стороны сидели за столом переговоров. На данный момент это не представляется возможным", - заявила Амхерд германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Политик выразила надежду, что будет достигнута договоренность о проведении следующей подобной конференции уже с участием Москвы и союзных ей стран. "Для успеха конференции было бы очень важно, чтобы в ней участвовали также участие страны, близкие к России. Но судя по текущему состоянию дел, Китай, Бразилия и Южная Африка не будут принимать в ней участие", - добавила она. По ее словам, конференция в Бюргенштоке, в сущности, не является мирной и направлена лишь на то, чтобы обсудить вопросы гуманитарной помощи, ядерной и продовольственной безопасности.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ
приглашения для участия в саммите по Украине, Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее в России назвали эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.