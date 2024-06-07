https://ria.ru/20240607/ukraina-1951343510.html

Германия опасается ошибочного истолкования помощи Украине, сообщили СМИ

Германия опасается ошибочного истолкования помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

Германия опасается ошибочного истолкования помощи Украине, сообщили СМИ

Правительство Германии выразило союзникам опасение в связи с тем, что помощь Киеву обозначена как "Миссия НАТО по Украине" (NATO Mission Ukraine) - в Берлине... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:18

2024-06-07T14:18

2024-06-07T14:18

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Правительство Германии выразило союзникам опасение в связи с тем, что помощь Киеву обозначена как "Миссия НАТО по Украине" (NATO Mission Ukraine) - в Берлине считают, что термин "миссия" можно истолковать как отправку войск в страну, сообщает агентство DPA. По словам немецких дипломатов, на которых ссылается агентство, правительство Германии опасается, что слово "миссия" может быть ошибочно истолковано так, будто НАТО намерена отправить своих военнослужащих на Украину. В качестве альтернативы Берлин предложил назвать новый проект для Украины "PACT" - Pledge Assistance Coordination and Training (англ. "Заверение в поддержке, координации и обучении"). По мнению немецкой стороны, данная аббревиатура лучше выражала бы намерение НАТО координировать военную помощь и обучение украинских военных. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, о том, что больше украинских войск будет обучаться в Польше. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929800701.html

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украина, германия, россия, радослав сикорский, сергей лавров, нато, в мире