https://ria.ru/20240607/ukraina-1951310207.html

Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому

Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому - РИА Новости, 07.06.2024

Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому

Доверие граждан Украины к Владимиру Зеленскому резко снизилось в период военного положения – с 90% в 2022 году до 59% в мае 2024 года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:04

2024-06-07T13:04

2024-06-07T13:04

украина

владимир зеленский

кмис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Доверие граждан Украины к Владимиру Зеленскому резко снизилось в период военного положения – с 90% в 2022 году до 59% в мае 2024 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. "После президентских и парламентских выборов 2019 года 80% граждан Украины доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37%. После (24 февраля 2022 года) уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%. По состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, 36% – не доверяют", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте КМИС. Кроме того, согласно опросу, 55% опрошенных граждан Украины плохо или очень плохо оценивают деятельность пропрезидентской партии "Слуга народа". Одобряют деятельность партии всего 7% респондентов. Опрос проводился с 16 по 22 мая методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего опрошено 1002 респондента, проживающих на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, кмис