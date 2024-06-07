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Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому - РИА Новости, 07.06.2024
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13:04 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951310207.html
Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому
Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому - РИА Новости, 07.06.2024
Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому
Доверие граждан Украины к Владимиру Зеленскому резко снизилось в период военного положения – с 90% в 2022 году до 59% в мае 2024 года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:04
2024-06-07T13:04
украина
владимир зеленский
кмис
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Доверие граждан Украины к Владимиру Зеленскому резко снизилось в период военного положения – с 90% в 2022 году до 59% в мае 2024 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. "После президентских и парламентских выборов 2019 года 80% граждан Украины доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37%. После (24 февраля 2022 года) уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%. По состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, 36% – не доверяют", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте КМИС. Кроме того, согласно опросу, 55% опрошенных граждан Украины плохо или очень плохо оценивают деятельность пропрезидентской партии "Слуга народа". Одобряют деятельность партии всего 7% респондентов. Опрос проводился с 16 по 22 мая методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего опрошено 1002 респондента, проживающих на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
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украина, владимир зеленский, кмис
Украина, Владимир Зеленский, КМИС
Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому

КМИС: доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось в период военного положения

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Доверие граждан Украины к Владимиру Зеленскому резко снизилось в период военного положения – с 90% в 2022 году до 59% в мае 2024 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
"После президентских и парламентских выборов 2019 года 80% граждан Украины доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37%. После (24 февраля 2022 года) уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%. По состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, 36% – не доверяют", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте КМИС.
Кроме того, согласно опросу, 55% опрошенных граждан Украины плохо или очень плохо оценивают деятельность пропрезидентской партии "Слуга народа". Одобряют деятельность партии всего 7% респондентов.
Опрос проводился с 16 по 22 мая методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего опрошено 1002 респондента, проживающих на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%.
Изображение сгенерировано ИИ
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УкраинаВладимир ЗеленскийКМИС
 
 
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