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Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2024
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11:29 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951269284.html
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:29
2024-06-07T11:29
россия
владимир зеленский
следственный комитет россии (ск рф)
владимир рогов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал сознательной ложью и попыткой отвести подозрение заявление Владимира Зеленского о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС. Ранее Зеленский заявил, что уничтожение дамбы и конструкций Каховской ГЭС – одно из величайших преступлений, и обвинил в этом Россию. "Зеленский продолжает спекулировать на трагедии, связанной с разрушенной от ракетного удара украинских боевиков ГЭС и дамбы Каховского водохранилища. Он, говоря о Каховской ГЭС, занимается привычным делом – лицедейством и сознательной ложью, дезинформацией мирового сообщества, пытаясь отвести от себя подозрение и избежать тем самым ответственности за совершённое им военное преступление", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому не отвертеться от наказания за военные преступления. "Россия будет преследовать Зеленского и накажет по закону", - уверен Рогов. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html
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россия, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф), владимир рогов, владимир путин
Россия, Владимир Зеленский, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Рогов, Владимир Путин
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС

Рогов назвал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС попыткой оправдаться

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Новой Каховке
Обстановка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Обстановка в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал сознательной ложью и попыткой отвести подозрение заявление Владимира Зеленского о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС.
Ранее Зеленский заявил, что уничтожение дамбы и конструкций Каховской ГЭС – одно из величайших преступлений, и обвинил в этом Россию.
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"Зеленский продолжает спекулировать на трагедии, связанной с разрушенной от ракетного удара украинских боевиков ГЭС и дамбы Каховского водохранилища. Он, говоря о Каховской ГЭС, занимается привычным делом – лицедейством и сознательной ложью, дезинформацией мирового сообщества, пытаясь отвести от себя подозрение и избежать тем самым ответственности за совершённое им военное преступление", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленскому не отвертеться от наказания за военные преступления.
"Россия будет преследовать Зеленского и накажет по закону", - уверен Рогов.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
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6 июня, 09:20
 
РоссияВладимир ЗеленскийСледственный комитет России (СК РФ)Владимир РоговВладимир Путин
 
 
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