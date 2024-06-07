https://ria.ru/20240607/ukraina-1951269284.html

Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС

Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2024

Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:29

2024-06-07T11:29

2024-06-07T11:29

россия

владимир зеленский

следственный комитет россии (ск рф)

владимир рогов

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал сознательной ложью и попыткой отвести подозрение заявление Владимира Зеленского о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС. Ранее Зеленский заявил, что уничтожение дамбы и конструкций Каховской ГЭС – одно из величайших преступлений, и обвинил в этом Россию. "Зеленский продолжает спекулировать на трагедии, связанной с разрушенной от ракетного удара украинских боевиков ГЭС и дамбы Каховского водохранилища. Он, говоря о Каховской ГЭС, занимается привычным делом – лицедейством и сознательной ложью, дезинформацией мирового сообщества, пытаясь отвести от себя подозрение и избежать тем самым ответственности за совершённое им военное преступление", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому не отвертеться от наказания за военные преступления. "Россия будет преследовать Зеленского и накажет по закону", - уверен Рогов. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.

https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html

https://ria.ru/20240606/saldo-1950885014.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф), владимир рогов, владимир путин