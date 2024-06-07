https://ria.ru/20240607/ukraina-1951269284.html
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:29
2024-06-07T11:29
2024-06-07T11:29
россия
владимир зеленский
следственный комитет россии (ск рф)
владимир рогов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892141003_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_f716ab2ff0734638b3f38c7b5c11431c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал сознательной ложью и попыткой отвести подозрение заявление Владимира Зеленского о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС. Ранее Зеленский заявил, что уничтожение дамбы и конструкций Каховской ГЭС – одно из величайших преступлений, и обвинил в этом Россию. "Зеленский продолжает спекулировать на трагедии, связанной с разрушенной от ракетного удара украинских боевиков ГЭС и дамбы Каховского водохранилища. Он, говоря о Каховской ГЭС, занимается привычным делом – лицедейством и сознательной ложью, дезинформацией мирового сообщества, пытаясь отвести от себя подозрение и избежать тем самым ответственности за совершённое им военное преступление", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому не отвертеться от наказания за военные преступления. "Россия будет преследовать Зеленского и накажет по закону", - уверен Рогов. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html
https://ria.ru/20240606/saldo-1950885014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892141003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8df1b99e2221f317f17e4bd120b106c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф), владимир рогов, владимир путин
Россия, Владимир Зеленский, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Рогов, Владимир Путин
Рогов прокомментировал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС
Рогов назвал слова Зеленского о теракте на Каховской ГЭС попыткой оправдаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал сознательной ложью и попыткой отвести подозрение заявление Владимира Зеленского о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС.
Ранее Зеленский заявил, что уничтожение дамбы и конструкций Каховской ГЭС – одно из величайших преступлений, и обвинил в этом Россию.
"Зеленский продолжает спекулировать на трагедии, связанной с разрушенной от ракетного удара украинских боевиков ГЭС и дамбы Каховского водохранилища. Он, говоря о Каховской ГЭС, занимается привычным делом – лицедейством и сознательной ложью, дезинформацией мирового сообщества, пытаясь отвести от себя подозрение и избежать тем самым ответственности за совершённое им военное преступление", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленскому не отвертеться от наказания за военные преступления.
"Россия будет преследовать Зеленского и накажет по закону", - уверен Рогов.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин
назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК
РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.