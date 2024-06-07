https://ria.ru/20240607/ukraina-1951261294.html
СБУ сообщила о задержании депутата, ее дочери и сына в Хмельницкой области
СБУ сообщила о задержании депутата, ее дочери и сына в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.06.2024
СБУ сообщила о задержании депутата, ее дочери и сына в Хмельницкой области
СБУ сообщила в Telegram-канале о задержании в Хмельницкой области депутата, ее дочь и сына, их подозревают в сотрудничестве с Россией, им грозит пожизненное... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:20
2024-06-07T11:20
2024-06-07T11:20
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале о задержании в Хмельницкой области депутата, ее дочь и сына, их подозревают в сотрудничестве с Россией, им грозит пожизненное лишение свободы. "Служба безопасности задержала агентурную группу, которая действовала в Хмельницкой области. В состав вражеской ячейки входила депутат местного совета и двое ее детей: 42-летний сын и дочь, которой исполнилось 37 лет", - говорится в сообщении СБУ. По данным службы безопасности, задержанные якобы выявляли и передавали данные о пунктах базирования и маршрутах движения мобильных огневых групп украинской ПВО, а также расположении ВСУ в регионе. Имени подозреваемых украинская спецслужба не называет, однако утверждает, что задержаны они были "на горячем". Им предъявлено обвинение по статье "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Все трое находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240517/kanev-1946709781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ сообщила о задержании депутата, ее дочери и сына в Хмельницкой области
СБУ задержала депутата и ее детей по подозрению в сотрудничестве с Россией