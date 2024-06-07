https://ria.ru/20240607/ukraina-1951261294.html

СБУ сообщила о задержании депутата, ее дочери и сына в Хмельницкой области

СБУ сообщила о задержании депутата, ее дочери и сына в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.06.2024

СБУ сообщила о задержании депутата, ее дочери и сына в Хмельницкой области

СБУ сообщила в Telegram-канале о задержании в Хмельницкой области депутата, ее дочь и сына, их подозревают в сотрудничестве с Россией, им грозит пожизненное... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:20

2024-06-07T11:20

2024-06-07T11:20

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россия

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале о задержании в Хмельницкой области депутата, ее дочь и сына, их подозревают в сотрудничестве с Россией, им грозит пожизненное лишение свободы. "Служба безопасности задержала агентурную группу, которая действовала в Хмельницкой области. В состав вражеской ячейки входила депутат местного совета и двое ее детей: 42-летний сын и дочь, которой исполнилось 37 лет", - говорится в сообщении СБУ. По данным службы безопасности, задержанные якобы выявляли и передавали данные о пунктах базирования и маршрутах движения мобильных огневых групп украинской ПВО, а также расположении ВСУ в регионе. Имени подозреваемых украинская спецслужба не называет, однако утверждает, что задержаны они были "на горячем". Им предъявлено обвинение по статье "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Все трое находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20240517/kanev-1946709781.html

https://ria.ru/20231115/farion-1909649153.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины