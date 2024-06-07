Орбан назвал отправку западных войск на Украину решенным вопросом
Орбан: если Запад говорит об отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО в Венгрии
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 июн — РИА Новости. Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
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"Это не угрозы, это уже факты. <...> Когда вы (журналисты. — Прим. ред.) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже, по сути, решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины", — сказал он.
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Так Орбан ответил на просьбу ведущего программы прокомментировать участившиеся заявления западных политиков о возможной отправке войск на территорию постсоветской республики.
Агрессивная риторика западных политиков
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.
В то же время, как писал немецкий журнал Der Spiegel, страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
А накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ необходимо к 2029 году подготовиться к войне с Россией.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.