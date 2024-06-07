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Орбан назвал отправку западных войск на Украину решенным вопросом - РИА Новости, 07.06.2024
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10:35 07.06.2024 (обновлено: 16:46 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951244585.html
Орбан назвал отправку западных войск на Украину решенным вопросом
Орбан назвал отправку западных войск на Украину решенным вопросом - РИА Новости, 07.06.2024
Орбан назвал отправку западных войск на Украину решенным вопросом
Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:35
2024-06-07T16:46
украина
венгрия
европа
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 июн — РИА Новости. Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. &quot;Это не угрозы, это уже факты. &lt;...&gt; Когда вы (журналисты. — Прим. ред.) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже, по сути, решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины&quot;, — сказал он.Так Орбан ответил на просьбу ведущего программы прокомментировать участившиеся заявления западных политиков о возможной отправке войск на территорию постсоветской республики. Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.В то же время, как писал немецкий журнал Der Spiegel, страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.А накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ необходимо к 2029 году подготовиться к войне с Россией.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html
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украина, венгрия, европа, виктор орбан
Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан
Орбан назвал отправку западных войск на Украину решенным вопросом

Орбан: если Запад говорит об отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос

© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО в Венгрии
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 июн — РИА Новости. Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«

"Это не угрозы, это уже факты. <...> Когда вы (журналисты. — Прим. ред.) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже, по сути, решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Так Орбан ответил на просьбу ведущего программы прокомментировать участившиеся заявления западных политиков о возможной отправке войск на территорию постсоветской республики.

Агрессивная риторика западных политиков

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.
В то же время, как писал немецкий журнал Der Spiegel, страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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А накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ необходимо к 2029 году подготовиться к войне с Россией.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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УкраинаВенгрияЕвропаВиктор Орбан
 
 
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