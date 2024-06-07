https://ria.ru/20240607/ukraina-1951221317.html

ДТЭК потерял около 86 процентов генерации

ДТЭК потерял около 86 процентов генерации - РИА Новости, 07.06.2024

ДТЭК потерял около 86 процентов генерации

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял порядка 86% генерирующих мощностей, сообщил гендиректор предприятия Максим Тимченко в интервью газете Washington Post. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:25

2024-06-07T09:25

2024-06-07T09:25

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харьков

дтэк

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял порядка 86% генерирующих мощностей, сообщил гендиректор предприятия Максим Тимченко в интервью газете Washington Post. "ДТЭК потерял около 86% своих генерирующих мощностей", - заявил Тимченко. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, запорожье, харьков, дтэк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф