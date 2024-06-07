ДТЭК потерял около 86 процентов генерации
Глава ДТЭК: украинский энергохолдинг потерял 86 процентов генерирующих мощностей
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял порядка 86% генерирующих мощностей, сообщил гендиректор предприятия Максим Тимченко в интервью газете Washington Post.
"ДТЭК потерял около 86% своих генерирующих мощностей", - заявил Тимченко.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.