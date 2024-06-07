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Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 07.06.2024
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07:58 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951209479.html
Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной
Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 07.06.2024
Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной
Польские фермеры в полночь разблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщил в пятницу представитель украинской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:58
2024-06-07T07:58
в мире
польша
украина
андрей демченко
дональд туск
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Польские фермеры в полночь разблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщил в пятницу представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. Украинская госпогранслужба 4 июня сообщала, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное". "Они (польские фермеры – ред.) должны были закончить свои действия (блокировку пункта пропуска "Рава-Русская - Гребенное" – ред.) в 14.00 вчера, но за несколько часов польская сторона сообщила, что блокировка продолжится до полуночи. Собственно, так и случилось, после 00.00 сегодня отмечаем, что движение возобновилось, как в сторону Польши, так и в сторону Украины", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По его словам, на указанном пункте пропуска с утра на территории Польши в очереди стояли порядка 150 грузовиков. При этом на КПП "Ягодин" ожидали около 200 грузовых авто, а на "Краковец" - 400. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.
https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html
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в мире, польша, украина, андрей демченко, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Андрей Демченко, Дональд Туск
Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной

Погранслужба Украины: польские фермеры разблокировали один КПП на границе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Польские фермеры в полночь разблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщил в пятницу представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Украинская госпогранслужба 4 июня сообщала, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное".
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"Они (польские фермеры – ред.) должны были закончить свои действия (блокировку пункта пропуска "Рава-Русская - Гребенное" – ред.) в 14.00 вчера, но за несколько часов польская сторона сообщила, что блокировка продолжится до полуночи. Собственно, так и случилось, после 00.00 сегодня отмечаем, что движение возобновилось, как в сторону Польши, так и в сторону Украины", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".
По его словам, на указанном пункте пропуска с утра на территории Польши в очереди стояли порядка 150 грузовиков. При этом на КПП "Ягодин" ожидали около 200 грузовых авто, а на "Краковец" - 400.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.
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