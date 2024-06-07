https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

Рядовой Райан спасает Зеленского. Запад защищал Украину в Нормандии

Рядовой Райан спасает Зеленского. Запад защищал Украину в Нормандии - РИА Новости, 07.06.2024

Рядовой Райан спасает Зеленского. Запад защищал Украину в Нормандии

Восемьдесят лет назад союзные войска США, Франции и Украины, защищая демократию, высадились в Нормандии, где разгромили российских агрессоров. В честь чего в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:00

2024-06-07T08:00

2024-06-07T15:01

аналитика

украина

россия

нормандия

владимир зеленский

джо байден

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951226338_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_5f5a51b80dfcc6f320934c53bc6540c2.jpg

Восемьдесят лет назад союзные войска США, Франции и Украины, защищая демократию, высадились в Нормандии, где разгромили российских агрессоров. В честь чего в минувший четверг состоялись бурные чествования ветеранов этой смелой операции, среди которых особо выделялся Том Хэнкс. Может, кому-то это и покажется анекдотом. Но именно так выглядели пышные юбилейные мероприятия на французском берегу Ла-Манша, в ходе которых участники окунулись в альтернативную историю из параллельной реальности.Начнем с того, что Россию на юбилейные мероприятия не пригласили, в отличие от того, что было десять лет назад. Как сказал Владимир Путин, Россию сделали "чужой на этом празднике жизни", несмотря на огромный вклад русского народа в разгром нацизма.Зато в Нормандию пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Кому-то это может показаться логичным — ведь украинский народ наравне с русским громил нацистов на Восточном фронте. Но какое отношение к этому имеет Зеленский и нынешнее украинское государство, в котором ломают памятники как раз тем, кто боролся против нацистов, и одновременно возвеличивают украинских коллаборационистов из дивизии СС "Галичина" и иных нацистских подразделений?Тем поразительнее тот факт, что выступавшие на юбилейных мероприятиях западные лидеры один за другим упоминали именно Россию и Украину, проводя просто-таки невероятные параллели с днем сегодняшним. Так, президент США Джо Байден сделал упор на том, что тогда, 80 лет назад, союзники высадились в Европе, чтобы защитить свободу от тирании, и сейчас цивилизованный мир во главе с Америкой защищает Украину от такой же тирании. Причем слово "Германия" было произнесено ровно столько же, сколько упоминалась Россия, а Украину Байден упоминал даже чаще. Но, само собой, и Россия, и Германия упоминались исключительно в негативном ключе. О роли же России и Советского Союза в разгроме нацистов Байден и не думал упоминать.Под гром аплодисментов президент США рассказывал о том, почему надо защищать "демократическую Украину". Правда, наверняка не смог бы пояснить, почему в российской "тирании" проходят выборы, а ее лидер может часами отвечать на все неудобные вопросы информагентств из откровенно недружественных стран (самого Байдена сложно представить в такой роли). И уж точно не сподобился бы объяснить, почему в украинской "демократии", которую защищает западный мир, отменили выборы точно так же, как это было сделано в нацистской Германии десятки лет назад.Но если Байден не в состоянии ответить на такие вопросы, то это не значит, что его сограждане не видят очевидных противоречий в позиции Запада по этому поводу. Так, независимый американский журналист и популярный блогер Кайл Бекер написал: "Джо Байден только что сравнил высадку в Нормандии с борьбой за Украину. Это жалкие люди, для которых нет ничего святого… Украина — коррупционная, недемократическая страна, не входящая в НАТО. Она не отражает западные ценности свободы, прав личности и верховенства закона".Однако это не мешало и другим западным деятелям проводить столь постыдные параллели между открытием второго фронта в 1944 году с событиями на Украине. Упор на этой параллели сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. Забавнее всего, что он вменил в вину России попытку "переписать историю". Это на фоне-то удивительной "забывчивости" о том, кто и какой ценой творил историю и действительно спасал мир от нацизма.Макрон, правда, вскользь упомянул о великом вкладе Красной армии в победу над нацизмом. Но исключительно с тем, чтобы потом рассказывать о необходимости выделения новых видов вооружения Украине. Кроме того, он активно задействовал Зеленского, пригласив того выступить во французском парламенте в эту пятницу.Что вызвало, в свою очередь, негодование тамошней оппозиции. Та отмечает неприемлемость подобных вояжей в разгар выборов в Европарламент. Марин Ле Пен прямо обвинила Макрона в использовании Зеленского в качестве инструмента предвыборной кампании. С ней согласились и представители других оппозиционных партий во Франции.Неудивительно, что в такой псевдоисторической мешанине западные обыватели вконец запутались в том, что же они отмечают. Например, опрос среди британцев показал: лишь 47% из них знали, что сейчас отмечался юбилей высадки союзников в Нормандии, 11% думали, что речь о победе над нацизмом в Европе, и столько же полагали, что отмечается эвакуация из Дюнкерка. Причем среди молодежи процент правильно ответивших на вопрос о причине торжеств составил лишь 31%. А согласно другому опросу, 22% молодых британцев полагают, что уже не следует отмечать события такой далекой, такой забытой Второй мировой войны.На этом фоне вполне объясним тот факт, что одними из главных действующих лиц на юбилее в Нормандии были Стивен Спилберг и Том Хэнкс — режиссер и исполнитель главной роли фильма "Спасти рядового Райана". Ну как же! Ведь именно рядовой Райан был среди тех, кто высаживался в 1944-м на том самом берегу, на котором нынче западные лидеры собрались защищать Украину. Так что можно сказать, что мы наблюдали второй сезон этого поразительного псевдоисторического сериала: "Рядовой Райан спасает рядового Зеленского".

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951193604.html

https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html

https://ria.ru/20240607/mirage-1951189513.html

https://ria.ru/20240606/general-1951117055.html

украина

россия

нормандия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, украина, россия, нормандия, владимир зеленский, джо байден, эммануэль макрон, нато, европарламент