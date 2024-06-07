Рядовой Райан спасает Зеленского. Запад защищал Украину в Нормандии
Восемьдесят лет назад союзные войска США, Франции и Украины, защищая демократию, высадились в Нормандии, где разгромили российских агрессоров. В честь чего в минувший четверг состоялись бурные чествования ветеранов этой смелой операции, среди которых особо выделялся Том Хэнкс. Может, кому-то это и покажется анекдотом. Но именно так выглядели пышные юбилейные мероприятия на французском берегу Ла-Манша, в ходе которых участники окунулись в альтернативную историю из параллельной реальности.
Начнем с того, что Россию на юбилейные мероприятия не пригласили, в отличие от того, что было десять лет назад. Как сказал Владимир Путин, Россию сделали "чужой на этом празднике жизни", несмотря на огромный вклад русского народа в разгром нацизма.
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Зато в Нормандию пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Кому-то это может показаться логичным — ведь украинский народ наравне с русским громил нацистов на Восточном фронте. Но какое отношение к этому имеет Зеленский и нынешнее украинское государство, в котором ломают памятники как раз тем, кто боролся против нацистов, и одновременно возвеличивают украинских коллаборационистов из дивизии СС "Галичина" и иных нацистских подразделений?
Тем поразительнее тот факт, что выступавшие на юбилейных мероприятиях западные лидеры один за другим упоминали именно Россию и Украину, проводя просто-таки невероятные параллели с днем сегодняшним. Так, президент США Джо Байден сделал упор на том, что тогда, 80 лет назад, союзники высадились в Европе, чтобы защитить свободу от тирании, и сейчас цивилизованный мир во главе с Америкой защищает Украину от такой же тирании. Причем слово "Германия" было произнесено ровно столько же, сколько упоминалась Россия, а Украину Байден упоминал даже чаще. Но, само собой, и Россия, и Германия упоминались исключительно в негативном ключе. О роли же России и Советского Союза в разгроме нацистов Байден и не думал упоминать.
Под гром аплодисментов президент США рассказывал о том, почему надо защищать "демократическую Украину". Правда, наверняка не смог бы пояснить, почему в российской "тирании" проходят выборы, а ее лидер может часами отвечать на все неудобные вопросы информагентств из откровенно недружественных стран (самого Байдена сложно представить в такой роли). И уж точно не сподобился бы объяснить, почему в украинской "демократии", которую защищает западный мир, отменили выборы точно так же, как это было сделано в нацистской Германии десятки лет назад.
Но если Байден не в состоянии ответить на такие вопросы, то это не значит, что его сограждане не видят очевидных противоречий в позиции Запада по этому поводу. Так, независимый американский журналист и популярный блогер Кайл Бекер написал: "Джо Байден только что сравнил высадку в Нормандии с борьбой за Украину. Это жалкие люди, для которых нет ничего святого… Украина — коррупционная, недемократическая страна, не входящая в НАТО. Она не отражает западные ценности свободы, прав личности и верховенства закона".
Однако это не мешало и другим западным деятелям проводить столь постыдные параллели между открытием второго фронта в 1944 году с событиями на Украине. Упор на этой параллели сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. Забавнее всего, что он вменил в вину России попытку "переписать историю". Это на фоне-то удивительной "забывчивости" о том, кто и какой ценой творил историю и действительно спасал мир от нацизма.
Макрон, правда, вскользь упомянул о великом вкладе Красной армии в победу над нацизмом. Но исключительно с тем, чтобы потом рассказывать о необходимости выделения новых видов вооружения Украине. Кроме того, он активно задействовал Зеленского, пригласив того выступить во французском парламенте в эту пятницу.
Что вызвало, в свою очередь, негодование тамошней оппозиции. Та отмечает неприемлемость подобных вояжей в разгар выборов в Европарламент. Марин Ле Пен прямо обвинила Макрона в использовании Зеленского в качестве инструмента предвыборной кампании. С ней согласились и представители других оппозиционных партий во Франции.
Неудивительно, что в такой псевдоисторической мешанине западные обыватели вконец запутались в том, что же они отмечают. Например, опрос среди британцев показал: лишь 47% из них знали, что сейчас отмечался юбилей высадки союзников в Нормандии, 11% думали, что речь о победе над нацизмом в Европе, и столько же полагали, что отмечается эвакуация из Дюнкерка. Причем среди молодежи процент правильно ответивших на вопрос о причине торжеств составил лишь 31%. А согласно другому опросу, 22% молодых британцев полагают, что уже не следует отмечать события такой далекой, такой забытой Второй мировой войны.
На этом фоне вполне объясним тот факт, что одними из главных действующих лиц на юбилее в Нормандии были Стивен Спилберг и Том Хэнкс — режиссер и исполнитель главной роли фильма "Спасти рядового Райана". Ну как же! Ведь именно рядовой Райан был среди тех, кто высаживался в 1944-м на том самом берегу, на котором нынче западные лидеры собрались защищать Украину. Так что можно сказать, что мы наблюдали второй сезон этого поразительного псевдоисторического сериала: "Рядовой Райан спасает рядового Зеленского".