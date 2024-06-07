https://ria.ru/20240607/ukraina-1951197412.html

Экс-аналитик ЦРУ объяснил давление на Киев по снижению возраста мобилизации

Экс-аналитик ЦРУ объяснил давление на Киев по снижению возраста мобилизации - РИА Новости, 07.06.2024

Экс-аналитик ЦРУ объяснил давление на Киев по снижению возраста мобилизации

Давление американской администрации на Киев с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет связано с желанием сделать Владимира Зеленского настолько... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:53

2024-06-07T03:53

2024-06-07T04:03

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Давление американской администрации на Киев с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет связано с желанием сделать Владимира Зеленского настолько непопулярным, чтобы заменить его, считает бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди. "Я подозреваю, что окружение (президента США Джо) Байдена наконец поняло, что война проиграна, а в Зеленском они увидели препятствие для выработки какого-то решения, которое не будет выглядеть полным поражением и позволит вести диалог о территориальных компромиссах", - сказал Джиральди РИА Новости. В среду президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. Как заявил Джиральди, даже снижение возраста мобилизации не окажет существенного влияние на развитие ситуации. "Призыв 18-летних - это политический шаг, а не военная инициатива, поскольку им все равно придется пройти через новую систему и обучить", - сказал эксперт. Как отметил он, на обучение молодежи понадобится не меньше года, а конфликт к тому времени уже завершится.

https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951195983.html

https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html

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в мире, россия, сша, украина, филип джиральди, владимир зеленский, владимир путин