https://ria.ru/20240607/ukraina-1951187936.html

СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины

СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины

Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Украины, воспринимают в Киеве, как пустую риторику, сообщает газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:16

2024-06-07T00:16

2024-06-07T00:48

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Украины, воспринимают в Киеве, как пустую риторику, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.В четверг Байден в ходе своего выступления на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии затронул тему боевых действий на Украине, пообещав Киеву поддержку."Его речь по случаю "Дня Д" (высадки в Нормандии – Прим. Ред.) ничего не значит", — сказал источник, отметив, что среди высокопоставленных украинских чиновников слова Байдена воспринимаются, как пустая риторика.Как заявил Politico замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, в Киеве также недовольны ограничениями со стороны США на удары по территории России. В свою очередь высокопоставленный источник из администрации Байдена назвал критику с украинской стороны "нонсенсом", поскольку именно президент США "создал коалицию стран, сейчас поддерживающих Украину".Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240606/bayden-1951003027.html

https://ria.ru/20240606/bayden-1951083633.html

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