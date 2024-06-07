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СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины - РИА Новости, 07.06.2024
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00:16 07.06.2024 (обновлено: 00:48 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951187936.html
СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины
СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины
Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Украины, воспринимают в Киеве, как пустую риторику, сообщает газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:16
2024-06-07T00:48
в мире
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сша
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джо байден
дмитрий песков
politico
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Украины, воспринимают в Киеве, как пустую риторику, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.В четверг Байден в ходе своего выступления на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии затронул тему боевых действий на Украине, пообещав Киеву поддержку."Его речь по случаю "Дня Д" (высадки в Нормандии – Прим. Ред.) ничего не значит", — сказал источник, отметив, что среди высокопоставленных украинских чиновников слова Байдена воспринимаются, как пустая риторика.Как заявил Politico замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, в Киеве также недовольны ограничениями со стороны США на удары по территории России. В свою очередь высокопоставленный источник из администрации Байдена назвал критику с украинской стороны "нонсенсом", поскольку именно президент США "создал коалицию стран, сейчас поддерживающих Украину".Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240606/bayden-1951003027.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, politico, верховная рада украины, нато
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, Politico, Верховная Рада Украины, НАТО
СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины

Politico: в Киеве считают слова Байдена о продолжении поддержки Украины пустыми

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Украины, воспринимают в Киеве, как пустую риторику, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
В четверг Байден в ходе своего выступления на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии затронул тему боевых действий на Украине, пообещав Киеву поддержку.
«
"Его речь по случаю "Дня Д" (высадки в Нормандии – Прим. Ред.) ничего не значит", — сказал источник, отметив, что среди высокопоставленных украинских чиновников слова Байдена воспринимаются, как пустая риторика.
Как заявил Politico замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, в Киеве также недовольны ограничениями со стороны США на удары по территории России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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В свою очередь высокопоставленный источник из администрации Байдена назвал критику с украинской стороны "нонсенсом", поскольку именно президент США "создал коалицию стран, сейчас поддерживающих Украину".
Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденДмитрий ПесковPoliticoВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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