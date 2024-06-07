СМИ: в Киеве не верят словам Байдена о продолжении поддержки Украины
Politico: в Киеве считают слова Байдена о продолжении поддержки Украины пустыми
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Украины, воспринимают в Киеве, как пустую риторику, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
В четверг Байден в ходе своего выступления на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии затронул тему боевых действий на Украине, пообещав Киеву поддержку.
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"Его речь по случаю "Дня Д" (высадки в Нормандии – Прим. Ред.) ничего не значит", — сказал источник, отметив, что среди высокопоставленных украинских чиновников слова Байдена воспринимаются, как пустая риторика.
Как заявил Politico замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, в Киеве также недовольны ограничениями со стороны США на удары по территории России.
В свою очередь высокопоставленный источник из администрации Байдена назвал критику с украинской стороны "нонсенсом", поскольку именно президент США "создал коалицию стран, сейчас поддерживающих Украину".
Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".