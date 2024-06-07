Российские удобрения — ключевой фактор глобальной продбезопасности
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В условиях роста населения Земли минеральные удобрения являются ключевым фактором обеспечения продовольственного суверенитета и глобальной продовольственной безопасности, считает президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Он выступил в ходе панельной сессии ПМЭФ-2024 "Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности", ключевой панельной сессии, посвященной глобальной продовольственной безопасности, состоявшейся при поддержку РАПУ.
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"Успех отечественного АПК – самый наглядный тому пример. В прошлом году российские аграрии приобрели на 80% больше удобрений, чем 5 лет назад, и в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Одновременно мы видим поступательный рост урожаев. В прошлом году выручка от экспорта сельхозпродукции впервые превысила 45 миллиардов долларов, а за последние 5 лет экспорт АПК практически удвоился. Все это произошло благодаря продуманной государственной стратегии развития сектора. И увеличение внесения удобрений – ключевая ее составляющая", - привели в ассоциации слова Гурьева.
Он подчеркнул, что бесперебойные поставки российских минеральных удобрений станут важнейшим вкладом России в продовольственную безопасность дружественных стран: за последний год Россия на четверть нарастила их экспорт в страны Глобального Юга - с 23,5 миллиона тонн в физическом весе в 2022 году до 29,1 миллиона тонн в 2023 году.
Глава РАПУ добавил, что порядка 1,2 миллиарда человек в странах Глобального Юга потребляют продукты питания, выращенные с помощью российских удобрений. На долю российской продукции приходится 22% всех используемых местными фермерами удобрений.