https://ria.ru/20240607/udobreniya-1951536626.html

Российские удобрения — ключевой фактор глобальной продбезопасности

Российские удобрения — ключевой фактор глобальной продбезопасности - РИА Новости, 07.06.2024

Российские удобрения — ключевой фактор глобальной продбезопасности

В условиях роста населения Земли минеральные удобрения являются ключевым фактором обеспечения продовольственного суверенитета и глобальной продовольственной... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:43

2024-06-07T20:43

2024-06-07T20:43

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В условиях роста населения Земли минеральные удобрения являются ключевым фактором обеспечения продовольственного суверенитета и глобальной продовольственной безопасности, считает президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он выступил в ходе панельной сессии ПМЭФ-2024 "Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности", ключевой панельной сессии, посвященной глобальной продовольственной безопасности, состоявшейся при поддержку РАПУ. "Успех отечественного АПК – самый наглядный тому пример. В прошлом году российские аграрии приобрели на 80% больше удобрений, чем 5 лет назад, и в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Одновременно мы видим поступательный рост урожаев. В прошлом году выручка от экспорта сельхозпродукции впервые превысила 45 миллиардов долларов, а за последние 5 лет экспорт АПК практически удвоился. Все это произошло благодаря продуманной государственной стратегии развития сектора. И увеличение внесения удобрений – ключевая ее составляющая", - привели в ассоциации слова Гурьева. Он подчеркнул, что бесперебойные поставки российских минеральных удобрений станут важнейшим вкладом России в продовольственную безопасность дружественных стран: за последний год Россия на четверть нарастила их экспорт в страны Глобального Юга - с 23,5 миллиона тонн в физическом весе в 2022 году до 29,1 миллиона тонн в 2023 году. Глава РАПУ добавил, что порядка 1,2 миллиарда человек в странах Глобального Юга потребляют продукты питания, выращенные с помощью российских удобрений. На долю российской продукции приходится 22% всех используемых местными фермерами удобрений.

https://ria.ru/20240607/lut-1951239645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, земля, андрей гурьев, брикс, минеральные удобрения, удобрения, минудобрения