https://ria.ru/20240607/udary-1951488578.html

Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску

Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску - РИА Новости, 07.06.2024

Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску

Удар ВСУ по центру Белгорода, а также сегодняшняя атака на Луганск носят террористический характер, в них нет военной целесообразности, заявила на заседании СБ... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:22

в мире

россия

белгород

специальная военная операция на украине

луганск

анна евстигнеева

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951481317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_42ea8cda744ae038e5fd2d014b942cf9.jpg

ООН, 7 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по центру Белгорода, а также сегодняшняя атака на Луганск носят террористический характер, в них нет военной целесообразности, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Сегодня опять пришли новости об ударе по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS - и опять по многоквартирным домам и гражданским объектам. Три человека погибли. Данные атаки носят явный террористический характер и полностью лишены какой-либо военной целесообразности", - сказала Евстигнеева.Дипломат упомянула об ударе в новогодние праздники по центру Белгорода, а также об ударе 12 мая по многоквартирному дому в этом же городе.

https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html

россия

белгород

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белгород, луганск, анна евстигнеева, вооруженные силы украины, оон