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Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 07.06.2024 (обновлено: 18:22 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/udary-1951488578.html
Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску
Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску
Удар ВСУ по центру Белгорода, а также сегодняшняя атака на Луганск носят террористический характер, в них нет военной целесообразности, заявила на заседании СБ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:13
2024-06-07T18:22
в мире
россия
белгород
специальная военная операция на украине
луганск
анна евстигнеева
вооруженные силы украины
оон
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ООН, 7 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по центру Белгорода, а также сегодняшняя атака на Луганск носят террористический характер, в них нет военной целесообразности, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Сегодня опять пришли новости об ударе по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS - и опять по многоквартирным домам и гражданским объектам. Три человека погибли. Данные атаки носят явный террористический характер и полностью лишены какой-либо военной целесообразности", - сказала Евстигнеева.Дипломат упомянула об ударе в новогодние праздники по центру Белгорода, а также об ударе 12 мая по многоквартирному дому в этом же городе.
https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html
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в мире, россия, белгород, луганск, анна евстигнеева, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Луганск, Анна Евстигнеева, Вооруженные силы Украины, ООН
Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску

Зампостпреда РФ: в ударах ВСУ по Белгороду и ЛНР нет военной целесообразности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ООН, 7 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по центру Белгорода, а также сегодняшняя атака на Луганск носят террористический характер, в них нет военной целесообразности, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
«
"Сегодня опять пришли новости об ударе по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS - и опять по многоквартирным домам и гражданским объектам. Три человека погибли. Данные атаки носят явный террористический характер и полностью лишены какой-либо военной целесообразности", - сказала Евстигнеева.
Дипломат упомянула об ударе в новогодние праздники по центру Белгорода, а также об ударе 12 мая по многоквартирному дому в этом же городе.
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