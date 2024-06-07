https://ria.ru/20240607/udary-1951480512.html

Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов

Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов - РИА Новости, 07.06.2024

Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов

Президент России Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:57

2024-06-07T17:57

2024-06-07T19:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет."Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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"Без меня, может быть, зададите жару?" – Путин о возможности применения ядерного оружия "Без меня, может быть, зададите жару?" Путин ответил на вопрос про возможность применения ядерного оружия, перекрестился и попросил лишний раз по этому поводу разговор не заводить. 2024-06-07T17:57 true PT3M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность