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Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:57 07.06.2024 (обновлено: 19:29 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/udary-1951480512.html
Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов
Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов - РИА Новости, 07.06.2024
Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов
Президент России Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:57
2024-06-07T19:29
пмэф-2024
владимир путин
россия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет."Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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"Без меня, может быть, зададите жару?" – Путин о возможности применения ядерного оружия
"Без меня, может быть, зададите жару?" Путин ответил на вопрос про возможность применения ядерного оружия, перекрестился и попросил лишний раз по этому поводу разговор не заводить.
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владимир путин, россия, безопасность
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин надеется, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов

Путин исходит из того, что мир не дойдет до ядерных ракетных ударов

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.
"Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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