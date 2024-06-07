https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html

Сальдо рассказал подробности удара в Херсонской области, где погибли люди

Сальдо рассказал подробности удара в Херсонской области, где погибли люди - РИА Новости, 07.06.2024

Сальдо рассказал подробности удара в Херсонской области, где погибли люди

Первый удар по магазину в селе Садовое, где погибли 19 человек, был нанесен корректируемой авиабомбой, второй - из РСЗО HIMARS, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:16

2024-06-07T22:16

2024-06-07T22:38

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК, 7 июн - РИА Новости. Первый удар по магазину в селе Садовое, где погибли 19 человек, был нанесен корректируемой авиабомбой, второй - из РСЗО HIMARS, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Первый удар по магазину был нанесен корректируемой авиабомбой, второй - из РСЗО HIMARS. Удар был нанесен с правого берега Днепра, расстояние доступное для ракетных ударов. Наверняка был дрон и видели что там военных нет. Это с целью запугать жителей", - передает пресс-служба слова руководителя Херсонской области.Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области, погибли 19 мирных жителей, еще пятеро ранены, сообщил глава региона Сальдо.

https://ria.ru/20240607/unichtozhenie-1951536203.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо