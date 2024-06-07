Котяков призвал не отказывать женщинам с детьми в переводе на удаленку
Котяков призвал помогать беременным и женщинам с детьми с переводом на удаленку
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ-2024
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минтруд рекомендует работодателям относиться с пониманием к желанию беременных женщин и мам детей до 14 лет перейти на удаленный формат работы и идти им навстречу, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы призываем работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться и идти на максимально сбалансированное решение по организации труда для таких сотрудников. То есть, если молодая мама инициирует (переход на удаленный формат работы - ред.), чтобы работодатели шли навстречу", - сказал Котяков.
Он подчеркнул, что нужно делать это, когда условия труда позволяют внедрить такой формат. Исполнение этих рекомендаций Минтруд учитывает при проведении ежегодных конкурсов среди работодателей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.