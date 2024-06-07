https://ria.ru/20240607/udalenka-1951235573.html

Котяков призвал не отказывать женщинам с детьми в переводе на удаленку

Котяков призвал не отказывать женщинам с детьми в переводе на удаленку - РИА Новости, 07.06.2024

Котяков призвал не отказывать женщинам с детьми в переводе на удаленку

Минтруд рекомендует работодателям относиться с пониманием к желанию беременных женщин и мам детей до 14 лет перейти на удаленный формат работы и идти им... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:10

2024-06-07T10:10

2024-06-07T10:12

общество

россия

антон котяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минтруд рекомендует работодателям относиться с пониманием к желанию беременных женщин и мам детей до 14 лет перейти на удаленный формат работы и идти им навстречу, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы призываем работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться и идти на максимально сбалансированное решение по организации труда для таких сотрудников. То есть, если молодая мама инициирует (переход на удаленный формат работы - ред.), чтобы работодатели шли навстречу", - сказал Котяков. Он подчеркнул, что нужно делать это, когда условия труда позволяют внедрить такой формат. Исполнение этих рекомендаций Минтруд учитывает при проведении ежегодных конкурсов среди работодателей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/reyting-1950068911.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, антон котяков