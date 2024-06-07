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СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева - РИА Новости, 07.06.2024
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16:47 07.06.2024 (обновлено: 18:01 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951435153.html
СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева
СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева - РИА Новости, 07.06.2024
СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева
Уголовное дело из-за возможной халатности полицейских расследуется после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева сталкером его супруги в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:47
2024-06-07T18:01
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
лобня
антон еговцев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело из-за возможной халатности полицейских расследуется после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева сталкером его супруги в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. Следователи также рассказали, что его супругу длительное время преследовал злоумышленник. Подчеркивалось, что следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего. Как рассказал РИА Новости информированный источник, подозреваемый в убийстве Еговцева со школы был одержим его супругой. "Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 и статьей 293 УК РФ (убийство, халатность)", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.В свою очередь, в подмосковном главке МВД сообщили, что погибший и его супруга несколько раз обращались в полицию с просьбой оградить их от мужчины, "оказывающего повышенное внимание" женщине. Кроме того, злоумышленник заявлял об угрозах мужа знакомой. При этом, сотрудники полиции проводили все необходимые мероприятия: оперативно приезжали на вызовы, разбирались на месте и принимали решения в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), лобня, антон еговцев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Лобня, Антон Еговцев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева

СК расследует дело после убийства зампреда движения "Зов народа" сталкером

© Фото : Антон Еговцев/ВКонтактеЗампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Антон Еговцев/ВКонтакте
Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело из-за возможной халатности полицейских расследуется после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева сталкером его супруги в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. Следователи также рассказали, что его супругу длительное время преследовал злоумышленник.
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Подчеркивалось, что следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего. Как рассказал РИА Новости информированный источник, подозреваемый в убийстве Еговцева со школы был одержим его супругой.
"Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 и статьей 293 УК РФ (убийство, халатность)", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
В свою очередь, в подмосковном главке МВД сообщили, что погибший и его супруга несколько раз обращались в полицию с просьбой оградить их от мужчины, "оказывающего повышенное внимание" женщине. Кроме того, злоумышленник заявлял об угрозах мужа знакомой. При этом, сотрудники полиции проводили все необходимые мероприятия: оперативно приезжали на вызовы, разбирались на месте и принимали решения в установленном законом порядке.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЛобняАнтон ЕговцевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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