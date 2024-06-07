https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951435153.html

СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева

СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева - РИА Новости, 07.06.2024

СК расследует дело о возможной халатности после убийства Антона Еговцева

Уголовное дело из-за возможной халатности полицейских расследуется после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева сталкером его супруги в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:47

2024-06-07T16:47

2024-06-07T18:01

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

лобня

антон еговцев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело из-за возможной халатности полицейских расследуется после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева сталкером его супруги в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. Следователи также рассказали, что его супругу длительное время преследовал злоумышленник. Подчеркивалось, что следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего. Как рассказал РИА Новости информированный источник, подозреваемый в убийстве Еговцева со школы был одержим его супругой. "Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 и статьей 293 УК РФ (убийство, халатность)", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.В свою очередь, в подмосковном главке МВД сообщили, что погибший и его супруга несколько раз обращались в полицию с просьбой оградить их от мужчины, "оказывающего повышенное внимание" женщине. Кроме того, злоумышленник заявлял об угрозах мужа знакомой. При этом, сотрудники полиции проводили все необходимые мероприятия: оперативно приезжали на вызовы, разбирались на месте и принимали решения в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html

https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950528373.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), лобня, антон еговцев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)