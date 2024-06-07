Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности
Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит на почве ревности
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто убийства мужчины в подъезде жилого дома в Лобне
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нападение на зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева было совершено на почве ревности, у преступника при себе были молоток и нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. Следователи также рассказали, что его супругу длительное время преследовал злоумышленник.
"Предварительно установлено, что 7 июня 2024 года в одном из подъездов многоквартирного жилого дома на ул. Физкультурной 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес телесные повреждения своему 37-летнему оппоненту. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура Лобни контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела.
"В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавляется в сообщении.