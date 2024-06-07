https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951318860.html

Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности

Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности - РИА Новости, 07.06.2024

Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности

Нападение на зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева было совершено на почве ревности, у преступника при себе были молоток и нож, сообщается в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:21

2024-06-07T13:21

2024-06-07T13:21

происшествия

лобня

антон еговцев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нападение на зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева было совершено на почве ревности, у преступника при себе были молоток и нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. Следователи также рассказали, что его супругу длительное время преследовал злоумышленник. "Предварительно установлено, что 7 июня 2024 года в одном из подъездов многоквартирного жилого дома на ул. Физкультурной 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес телесные повреждения своему 37-летнему оппоненту. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Отмечается, что прокуратура Лобни контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела. "В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951297407.html

https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951294855.html

лобня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, лобня, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)