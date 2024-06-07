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Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности - РИА Новости, 07.06.2024
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13:21 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951318860.html
Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности
Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности - РИА Новости, 07.06.2024
Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности
Нападение на зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева было совершено на почве ревности, у преступника при себе были молоток и нож, сообщается в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:21
2024-06-07T13:21
происшествия
лобня
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нападение на зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева было совершено на почве ревности, у преступника при себе были молоток и нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. Следователи также рассказали, что его супругу длительное время преследовал злоумышленник. "Предварительно установлено, что 7 июня 2024 года в одном из подъездов многоквартирного жилого дома на ул. Физкультурной 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес телесные повреждения своему 37-летнему оппоненту. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Отмечается, что прокуратура Лобни контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела. "В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951297407.html
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происшествия, лобня, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лобня, Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ)
Нападение на зампреда движения "Зов народа" произошло на почве ревности

Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит на почве ревности

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто убийства мужчины в подъезде жилого дома в Лобне
Место убийства мужчины в подъезде жилого дома в Лобне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нападение на зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева было совершено на почве ревности, у преступника при себе были молоток и нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. Следователи также рассказали, что его супругу длительное время преследовал злоумышленник.
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации
Вчера, 12:41
"Предварительно установлено, что 7 июня 2024 года в одном из подъездов многоквартирного жилого дома на ул. Физкультурной 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес телесные повреждения своему 37-летнему оппоненту. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура Лобни контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела.
"В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавляется в сообщении.
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияЛобняАнтон ЕговцевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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