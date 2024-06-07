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Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего - РИА Новости, 07.06.2024
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12:35 07.06.2024 (обновлено: 12:43 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951294855.html
Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего
Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего - РИА Новости, 07.06.2024
Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего
Супругу убитого зампреда "Зов народа" Антона Еговцева длительное время преследовал злоумышленник, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:35
2024-06-07T12:43
происшествия
московская область (подмосковье)
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Супругу убитого зампреда "Зов народа" Антона Еговцева длительное время преследовал злоумышленник, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по Подмосковью. Ранее на странице движения "Зов Народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. "В ходе следствия установлено, что конфликт между ними возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего", - сказали в ведомстве."Следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240404/proisshestvie-1937622961.html
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происшествия, московская область (подмосковье), антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ)
Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего

Вероятный убийца зампреда "Зов народа" долгое время преследовал жену погибшего

© Фото : Зов Народа/ВКонтактеЗампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Зов Народа/ВКонтакте
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Супругу убитого зампреда "Зов народа" Антона Еговцева длительное время преследовал злоумышленник, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по Подмосковью.
Ранее на странице движения "Зов Народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке.
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"В ходе следствия установлено, что конфликт между ними возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего", - сказали в ведомстве.
"Следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего", - говорится в сообщении.
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