https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951294855.html

Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего

Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего - РИА Новости, 07.06.2024

Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего

Супругу убитого зампреда "Зов народа" Антона Еговцева длительное время преследовал злоумышленник, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:35

2024-06-07T12:35

2024-06-07T12:43

происшествия

московская область (подмосковье)

антон еговцев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Супругу убитого зампреда "Зов народа" Антона Еговцева длительное время преследовал злоумышленник, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по Подмосковью. Ранее на странице движения "Зов Народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке. "В ходе следствия установлено, что конфликт между ними возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего", - сказали в ведомстве."Следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240404/proisshestvie-1937622961.html

https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)