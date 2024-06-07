https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951286024.html
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции - РИА Новости, 07.06.2024
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ сотрудничество, в том числе создание... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:14
2024-06-07T12:14
2024-06-07T12:14
экономика
турция
алексей миллер
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ сотрудничество, в том числе создание международного газового хаба, сообщила компания. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа в Турцию и о проекте создания международного газового хаба", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951221622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, алексей миллер, газпром
Экономика, Турция, Алексей Миллер, Газпром
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции
Миллер обсудил с министром энергетики Турции международный газовый хаб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ сотрудничество, в том числе создание международного газового хаба, сообщила компания.
"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа в Турцию и о проекте создания международного газового хаба", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.