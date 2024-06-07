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Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции - РИА Новости, 07.06.2024
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12:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951286024.html
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции - РИА Новости, 07.06.2024
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ сотрудничество, в том числе создание... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:14
2024-06-07T12:14
экономика
турция
алексей миллер
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ сотрудничество, в том числе создание международного газового хаба, сообщила компания. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа в Турцию и о проекте создания международного газового хаба", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951221622.html
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экономика, турция, алексей миллер, газпром
Экономика, Турция, Алексей Миллер, Газпром
Алексей Миллер встретился с министром энергетики Турции

Миллер обсудил с министром энергетики Турции международный газовый хаб

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Международный форум "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ сотрудничество, в том числе создание международного газового хаба, сообщила компания.
"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа в Турцию и о проекте создания международного газового хаба", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ЭкономикаТурцияАлексей МиллерГазпром
 
 
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