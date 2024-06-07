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Турция приняла важное решение по импорту
Турция приняла важное решение по импорту - РИА Новости, 07.06.2024
Турция приняла важное решение по импорту
Турция намерена временно приостановить импорт пшеницы, сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства страны на своем сайте. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:26
2024-06-07T09:26
2024-06-07T17:56
экономика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Турция намерена временно приостановить импорт пшеницы, сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства страны на своем сайте."Импорт пшеницы будет приостановлен до 15 октября 2024 года начиная с 21 июня 2024 года, указанная приостановка может быть отложена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий, которые сложатся к этому дню", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что эта мера направлена на поддержание местных производителей в трудный летний сезон, когда цены на урожай снижаются из-за повышения импорта пшеницы в страну.В феврале стало известно, что Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных девяти миллионов тонн на фоне прекращения поставок из Аргентины, Бразилии и еще ряда стран.
https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html
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экономика, турция, россия, аргентина
Экономика, Турция, Россия, Аргентина
Турция приняла важное решение по импорту
Минсельхоз: Турция приостановит импорт пшеницы