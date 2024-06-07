https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951221622.html

Турция приняла важное решение по импорту

Турция приняла важное решение по импорту - РИА Новости, 07.06.2024

Турция приняла важное решение по импорту

Турция намерена временно приостановить импорт пшеницы, сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства страны на своем сайте. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:26

2024-06-07T09:26

2024-06-07T17:56

экономика

турция

россия

аргентина

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Турция намерена временно приостановить импорт пшеницы, сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства страны на своем сайте."Импорт пшеницы будет приостановлен до 15 октября 2024 года начиная с 21 июня 2024 года, указанная приостановка может быть отложена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий, которые сложатся к этому дню", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что эта мера направлена на поддержание местных производителей в трудный летний сезон, когда цены на урожай снижаются из-за повышения импорта пшеницы в страну.В феврале стало известно, что Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных девяти миллионов тонн на фоне прекращения поставок из Аргентины, Бразилии и еще ряда стран.

https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html

https://ria.ru/20240607/pretendenty-1951188428.html

турция

россия

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экономика, турция, россия, аргентина