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Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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07:46 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951208131.html
Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ
Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ
Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за деятельности запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет в пятницу турецкая... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:46
2024-06-07T07:46
в мире
турция
сирия
сша
hurriyet
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 7 июн - РИА Новости. Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за деятельности запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет в пятницу турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники. Ранее газета сообщила, что РПК планирует при поддержке США провести в августе местные выборы в регионах Сирии, находящихся под её контролем. "Таким образом, нас ждет жаркое лето в Сирии. Если Турции вместе с региональными игроками не удастся отложить выборы в августе, на повестку дня может встать вопрос о военных действиях. Турция готова к обоим вариантам",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Ранее в Сирии прошли совместные учения США и РПК. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930825434.html
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в мире, турция, сирия, сша, hurriyet, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Сирия, США, Hurriyet, Рабочая партия Курдистана
Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ

Hurriyet: Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за РПК

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 7 июн - РИА Новости. Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за деятельности запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет в пятницу турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники.
Ранее газета сообщила, что РПК планирует при поддержке США провести в августе местные выборы в регионах Сирии, находящихся под её контролем.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии
3 марта, 13:21
"Таким образом, нас ждет жаркое лето в Сирии. Если Турции вместе с региональными игроками не удастся отложить выборы в августе, на повестку дня может встать вопрос о военных действиях. Турция готова к обоим вариантам",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Ранее в Сирии прошли совместные учения США и РПК.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Источник: операции турецкой армии против РПК примут более жесткий характер
2 октября 2023, 07:27
 
В миреТурцияСирияСШАHurriyetРабочая партия Курдистана
 
 
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