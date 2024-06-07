Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ
Hurriyet: Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за РПК
© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 7 июн - РИА Новости. Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за деятельности запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет в пятницу турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники.
Ранее газета сообщила, что РПК планирует при поддержке США провести в августе местные выборы в регионах Сирии, находящихся под её контролем.
"Таким образом, нас ждет жаркое лето в Сирии. Если Турции вместе с региональными игроками не удастся отложить выборы в августе, на повестку дня может встать вопрос о военных действиях. Турция готова к обоим вариантам",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Ранее в Сирии прошли совместные учения США и РПК.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Источник: операции турецкой армии против РПК примут более жесткий характер
2 октября 2023, 07:27