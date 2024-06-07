https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951208131.html

Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ

Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

Турция может прибегнуть к военным действиям в Сирии летом, сообщили СМИ

Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за деятельности запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет в пятницу турецкая... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:46

2024-06-07T07:46

2024-06-07T07:46

в мире

турция

сирия

сша

hurriyet

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 7 июн - РИА Новости. Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за деятельности запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет в пятницу турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники. Ранее газета сообщила, что РПК планирует при поддержке США провести в августе местные выборы в регионах Сирии, находящихся под её контролем. "Таким образом, нас ждет жаркое лето в Сирии. Если Турции вместе с региональными игроками не удастся отложить выборы в августе, на повестку дня может встать вопрос о военных действиях. Турция готова к обоим вариантам",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Ранее в Сирии прошли совместные учения США и РПК. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930825434.html

https://ria.ru/20231002/rpk-1899826161.html

турция

сирия

сша

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в мире, турция, сирия, сша, hurriyet, рабочая партия курдистана