https://ria.ru/20240607/trevoga-1951376538.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:07
2024-06-07T15:07
2024-06-07T15:07
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской и Николаевской областях прозвучал в 14.38 мск. В остальных регионах воздушная тревога объявлена с 14.51. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу