https://ria.ru/20240607/trevoga-1951376538.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:07

2024-06-07T15:07

2024-06-07T15:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской и Николаевской областях прозвучал в 14.38 мск. В остальных регионах воздушная тревога объявлена с 14.51. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф