https://ria.ru/20240607/tramvay-1951312371.html
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая - РИА Новости, 07.06.2024
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая
Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:08
2024-06-07T13:08
2024-06-07T13:45
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918339_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_3464f87fed6c1ee76a74f6418825c63c.jpg
КЕМЕРОВО, 7 июн, РИА Новости. Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными тормозами, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже главное управление МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту №10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста города Кемерово трамвай совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240607/kemerovo-1951311474.html
https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918339_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_6278d662235fe773db7fd0a397c39589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили неисправность тормозов у трамвая
КЕМЕРОВО, 7 июн, РИА Новости. Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными тормозами, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово
столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже главное управление МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту №10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста города Кемерово трамвай совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра", - сообщили в ведомстве.