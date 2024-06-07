Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 07.06.2024 (обновлено: 13:45 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/tramvay-1951312371.html
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая - РИА Новости, 07.06.2024
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая
Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:08
2024-06-07T13:45
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918339_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_3464f87fed6c1ee76a74f6418825c63c.jpg
КЕМЕРОВО, 7 июн, РИА Новости. Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными тормозами, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже главное управление МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту №10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста города Кемерово трамвай совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240607/kemerovo-1951311474.html
https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918339_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_6278d662235fe773db7fd0a397c39589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая

Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили неисправность тормозов у трамвая

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 июн, РИА Новости. Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными тормозами, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже главное управление МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово
Вчера, 13:06
Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту №10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста города Кемерово трамвай совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра", - сообщили в ведомстве.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово
6 июня, 12:06
 
ПроисшествияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с трамваями в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала