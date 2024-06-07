https://ria.ru/20240607/tramvay-1951312371.html

Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая

Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая - РИА Новости, 07.06.2024

Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая

Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:08

2024-06-07T13:08

2024-06-07T13:45

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 7 июн, РИА Новости. Задержанные по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директор и мастер электротранспортной компании допустили выход в рейс трамвая с неисправными тормозами, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже главное управление МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту №10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста города Кемерово трамвай совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240607/kemerovo-1951311474.html

https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html

кемерово

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово