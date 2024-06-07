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Экс-агент МИ-6: Трамп нарушает решение Высокого суда о выплате компенсации - РИА Новости, 07.06.2024
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16:12 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/tramp-1951413810.html
Экс-агент МИ-6: Трамп нарушает решение Высокого суда о выплате компенсации
Экс-агент МИ-6: Трамп нарушает решение Высокого суда о выплате компенсации - РИА Новости, 07.06.2024
Экс-агент МИ-6: Трамп нарушает решение Высокого суда о выплате компенсации
Экс-президент США Дональд Трамп нарушает решение Высокого суда Лондона о выплате компенсации на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов за судебные издержки... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:12
2024-06-07T16:12
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп нарушает решение Высокого суда Лондона о выплате компенсации на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов за судебные издержки составителю так называемого "досье Стила", которому он проиграл тяжбу, заявил бывший агент МИ-6 Кристофер Стил. Ранее суд отклонил иск Трампа против британской компании Orbis Business Intelligence по делу о досье, составленном Стилом, о якобы связях экс-президента с Россией. В вынесенном постановлении судья заявила, что Трамп должен оплатить расходы Orbis по всему иску на сумму не менее 300 тысяч фунтов. "Дело в том, что в феврале мы получили первоначальное решение по издержкам в размере 300 тысяч фунтов стерлингов, которое было подтверждено, когда его (Трампа - ред.) право на апелляцию было отклонено в конце марта. И вот уже два месяца он нарушает это постановление", - сказал Стил в интервью телеканалу Sky News. По его словам, Трамп не сможет возместить издержки за счет британских активов, поскольку они находятся в трастовых структурах. Стил добавил, что если экс-президент не выплатит компенсацию, то ему придется требовать возмещения в США, что повлечет за собой дополнительные расходы. "Я думаю, он пытается отложить многие из этих судебных дел, штрафов и этих издержек до тех пор, пока он, как он думает, не будет переизбран в ноябре, в этом случае он нам просто скажет идти куда подальше", - считает Стил. В сентябре 2023 года Трамп подал иск против основанной Стилом компании Orbis Business Intelligence, обвиняя ее в нарушении закона о защите данных из-за публикации на сайте BuzzFeed досье о якобы его связях с Россией. Экс-президент заявлял о ложности содержащейся в досье информации и требовал компенсацию за нанесенный личный и репутационный ущерб. Адвокаты защиты утверждали, что иск Трампа должен быть отклонен, так как досье не планировалось обнародовать. По их словам, любой репутационный ущерб, понесенный экс-президентом, связан с публикацией на сайте BuzzFeed, за что Orbis не несет ответственности.
https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html
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в мире, сша, россия, лондон, дональд трамп, buzzfeed, ми-6
В мире, США, Россия, Лондон, Дональд Трамп, BuzzFeed, Ми-6
Экс-агент МИ-6: Трамп нарушает решение Высокого суда о выплате компенсации

Экс-агент МИ-6: Трамп нарушает решение о компенсации по досье о его связях с РФ

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп нарушает решение Высокого суда Лондона о выплате компенсации на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов за судебные издержки составителю так называемого "досье Стила", которому он проиграл тяжбу, заявил бывший агент МИ-6 Кристофер Стил.
Ранее суд отклонил иск Трампа против британской компании Orbis Business Intelligence по делу о досье, составленном Стилом, о якобы связях экс-президента с Россией. В вынесенном постановлении судья заявила, что Трамп должен оплатить расходы Orbis по всему иску на сумму не менее 300 тысяч фунтов.
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«
"Дело в том, что в феврале мы получили первоначальное решение по издержкам в размере 300 тысяч фунтов стерлингов, которое было подтверждено, когда его (Трампа - ред.) право на апелляцию было отклонено в конце марта. И вот уже два месяца он нарушает это постановление", - сказал Стил в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, Трамп не сможет возместить издержки за счет британских активов, поскольку они находятся в трастовых структурах. Стил добавил, что если экс-президент не выплатит компенсацию, то ему придется требовать возмещения в США, что повлечет за собой дополнительные расходы.
«
"Я думаю, он пытается отложить многие из этих судебных дел, штрафов и этих издержек до тех пор, пока он, как он думает, не будет переизбран в ноябре, в этом случае он нам просто скажет идти куда подальше", - считает Стил.
В сентябре 2023 года Трамп подал иск против основанной Стилом компании Orbis Business Intelligence, обвиняя ее в нарушении закона о защите данных из-за публикации на сайте BuzzFeed досье о якобы его связях с Россией.
Экс-президент заявлял о ложности содержащейся в досье информации и требовал компенсацию за нанесенный личный и репутационный ущерб. Адвокаты защиты утверждали, что иск Трампа должен быть отклонен, так как досье не планировалось обнародовать. По их словам, любой репутационный ущерб, понесенный экс-президентом, связан с публикацией на сайте BuzzFeed, за что Orbis не несет ответственности.
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