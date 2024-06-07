Орбан призвал создать коалицию за мир на Украине после победы Трампа
Орбан: если Трамп победит, можно будет создать общезападную коалицию за мир
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если до ноября не будет развязана война в Европе, и на президентских выборах в США победит бывший глава государства Дональд Трамп, то может быть создана общезападная трансатлантическая коалиция сторонников мира, и это является реальным сценарием прекращения конфликта на Украине.
"Эти четыре месяца надо пережить. Если за это время не разразится война, то в ноябре, если (в Белый дом - ред.) вернется Дональд Трамп, с учетом выборов в Европарламент, мы можем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир и этим остановить войну. Реальный сценарий для сторонников мира выглядит так", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
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Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне.
Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.
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