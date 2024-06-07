https://ria.ru/20240607/tovary-1951387790.html

Путин призвал производить больше потребительских товаров

Путин призвал производить больше потребительских товаров - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал производить больше потребительских товаров

Россия может и будет производить больше потребительских товаров, для этого нужен запуск новых проектов во всех регионах РФ, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:23

2024-06-07T15:23

2024-06-07T16:29

пмэф-2024

россия

экономика

технологии

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия может и будет производить больше потребительских товаров, для этого нужен запуск новых проектов во всех регионах РФ, сказал президент РФ Владимир Путин."Наша страна может и будет производить больше потребительских товаров, станков, оборудования, транспортных средств, лекарств и так далее. Для этого необходимо запускать новые проекты, создавать современные рабочие места, причем повсеместно, во всех регионах страны", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Он отметил, что россияне хотят покупать товары, произведенные в России.Как отметил глава государства, российский бизнес понимает, что свидетельством качества, солидным экономическим активом становится собственный товарный знак. "Растет количество таких заявок на одежду, обувь, программное обеспечение, в области фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии, косметики, кондитерских изделий, и так далее, и тому подобное. В прошлом году подано более 143 тысяч заявок на товарные знаки, в 2 раза больше, чем в доковидном 2019 году", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Кирилл Волков

россия, экономика, технологии, владимир путин