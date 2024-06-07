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В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:05 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/tolyatti-1951551750.html
В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки
В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки - РИА Новости, 07.06.2024
В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки
Министерство промышленности и торговли РФ, Самарская область, город Тольятти и ООО "Проекты зеленой энергетики" на ПМЭФ подписали Специальный инвестиционный... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:05
2024-06-07T22:05
пмэф-2024
экономика
россия
технологии
тольятти
самарская область
вячеслав федорищев
антон алиханов
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ, Самарская область, город Тольятти и ООО "Проекты зеленой энергетики" на ПМЭФ подписали Специальный инвестиционный контракт в отношении локализации производства суверенных ветроэнергетических установок большой мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также гендиректор ПАО "Форвард Энерго" Вячеслав Кожевников, представляющий ООО "Проекты зеленой энергетики". Реализация проекта позволит локализовать в России производство высокотехнологичной ветротурбины большой мощности, которая на данный момент является наиболее современным решением в области ветроэнергетики. В рамках СПИК компания обеспечит локализацию современных технологий производства основных компонентов ВЭУ – лопастей, ступиц, гондол, генераторов, башен и автоматизированных систем управления. Для ряда элементов будут привлечены российские предприятия в рамках отраслевой кооперации. Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне "Тольятти" составит не менее 4,5 миллиардов рублей. В результате реализации проекта предполагается создать 400 рабочих мест. Важность освоения и локализации технологии производства ветровых турбин обусловлена необходимостью обеспечения суверенизации производства данного вида оборудования на территории нашей страны. Реализация этого проекта фактически заложит основы новой отрасли промышленности, внедрения новых инжиниринговых технологий, послужит освоению новых компетенций и создаст новые возможности для развития экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума..
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экономика, россия, технологии, тольятти, самарская область, вячеслав федорищев, антон алиханов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Технологии, Тольятти, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Антон Алиханов

В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки

© РИА Новости / Олег Матвеев | Перейти в медиабанкВетроэнергетические установки
Ветроэнергетические установки - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Олег Матвеев
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Ветроэнергетические установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ, Самарская область, город Тольятти и ООО "Проекты зеленой энергетики" на ПМЭФ подписали Специальный инвестиционный контракт в отношении локализации производства суверенных ветроэнергетических установок большой мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также гендиректор ПАО "Форвард Энерго" Вячеслав Кожевников, представляющий ООО "Проекты зеленой энергетики".
Федорищев обсудил развитие Самарской области с Чернышенко и Комаровым - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Федорищев обсудил развитие Самарской области с Чернышенко и Комаровым
Вчера, 20:45
Реализация проекта позволит локализовать в России производство высокотехнологичной ветротурбины большой мощности, которая на данный момент является наиболее современным решением в области ветроэнергетики. В рамках СПИК компания обеспечит локализацию современных технологий производства основных компонентов ВЭУ – лопастей, ступиц, гондол, генераторов, башен и автоматизированных систем управления.
Для ряда элементов будут привлечены российские предприятия в рамках отраслевой кооперации. Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне "Тольятти" составит не менее 4,5 миллиардов рублей. В результате реализации проекта предполагается создать 400 рабочих мест.
Важность освоения и локализации технологии производства ветровых турбин обусловлена необходимостью обеспечения суверенизации производства данного вида оборудования на территории нашей страны. Реализация этого проекта фактически заложит основы новой отрасли промышленности, внедрения новых инжиниринговых технологий, послужит освоению новых компетенций и создаст новые возможности для развития экономики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума..
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024
В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов
6 июня, 22:04
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияТехнологииТольяттиСамарская областьВячеслав ФедорищевАнтон Алиханов
 
 
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