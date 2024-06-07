https://ria.ru/20240607/tolyatti-1951551750.html

В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки

В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки - РИА Новости, 07.06.2024

В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки

Министерство промышленности и торговли РФ, Самарская область, город Тольятти и ООО "Проекты зеленой энергетики" на ПМЭФ подписали Специальный инвестиционный... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:05

2024-06-07T22:05

2024-06-07T22:05

пмэф-2024

экономика

россия

технологии

тольятти

самарская область

вячеслав федорищев

антон алиханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149855/14/1498551486_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_f3ed228bcd31447c9e8b8d83a3791b76.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ, Самарская область, город Тольятти и ООО "Проекты зеленой энергетики" на ПМЭФ подписали Специальный инвестиционный контракт в отношении локализации производства суверенных ветроэнергетических установок большой мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также гендиректор ПАО "Форвард Энерго" Вячеслав Кожевников, представляющий ООО "Проекты зеленой энергетики". Реализация проекта позволит локализовать в России производство высокотехнологичной ветротурбины большой мощности, которая на данный момент является наиболее современным решением в области ветроэнергетики. В рамках СПИК компания обеспечит локализацию современных технологий производства основных компонентов ВЭУ – лопастей, ступиц, гондол, генераторов, башен и автоматизированных систем управления. Для ряда элементов будут привлечены российские предприятия в рамках отраслевой кооперации. Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне "Тольятти" составит не менее 4,5 миллиардов рублей. В результате реализации проекта предполагается создать 400 рабочих мест. Важность освоения и локализации технологии производства ветровых турбин обусловлена необходимостью обеспечения суверенизации производства данного вида оборудования на территории нашей страны. Реализация этого проекта фактически заложит основы новой отрасли промышленности, внедрения новых инжиниринговых технологий, послужит освоению новых компетенций и создаст новые возможности для развития экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума..

https://ria.ru/20240607/razvitie-1951537516.html

https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

россия

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, технологии, тольятти, самарская область, вячеслав федорищев, антон алиханов