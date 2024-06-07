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Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:21 07.06.2024 (обновлено: 18:03 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/titov-1951456113.html
Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов
Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов - РИА Новости, 07.06.2024
Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов
Виноделие становится одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики России, в стране уже более 200 современных виноделен, создается российская... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:21
2024-06-07T18:03
пмэф-2024
экономика
россия
франция
италия
борис титов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Виноделие становится одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики России, в стране уже более 200 современных виноделен, создается российская культура виноделия, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Доля российских вин на отечественном рынке увеличивается. Посмотрите, как развивается виноделие, становясь одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики страны", - сказал он в кулуарах ПМЭФ. По его словам, в настоящее время в России "более 200 шикарных, современных по оборудованию, а главное - по настрою виноделов, их ответственности за то, что они делают, за свою работу". "Это великолепно с точки зрения развития страны как винодельческой. Конкуренция создает стимул производить лучше и лучше. Сегодня у нас создается российская культура виноделия, где качество стоит на первом месте", - подчеркнул собеседник агентства. Российское вино, добавил он, теснит не только вина Франции, Италии и Испании, но и других стран. "На полках наших магазинов уже более 80% российского вина", - заметил Титов. Виноделие не только хорошо само по себе, оно тянет за собой развитие гастрономии и туризма, заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951195843.html
https://ria.ru/20240607/vino-1951204140.html
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экономика, россия, франция, италия, борис титов, абрау-дюрсо
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Франция, Италия, Борис Титов, Абрау-Дюрсо
Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов

Титов: в России действуют уже более 200 виноделен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на ПМЭФ-2024
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, владелец ГК Абрау-Дюрсо Борис Титов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Виноделие становится одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики России, в стране уже более 200 современных виноделен, создается российская культура виноделия, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
"Доля российских вин на отечественном рынке увеличивается. Посмотрите, как развивается виноделие, становясь одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики страны", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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По его словам, в настоящее время в России "более 200 шикарных, современных по оборудованию, а главное - по настрою виноделов, их ответственности за то, что они делают, за свою работу".
"Это великолепно с точки зрения развития страны как винодельческой. Конкуренция создает стимул производить лучше и лучше. Сегодня у нас создается российская культура виноделия, где качество стоит на первом месте", - подчеркнул собеседник агентства.
Российское вино, добавил он, теснит не только вина Франции, Италии и Испании, но и других стран. "На полках наших магазинов уже более 80% российского вина", - заметил Титов. Виноделие не только хорошо само по себе, оно тянет за собой развитие гастрономии и туризма, заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияФранцияИталияБорис ТитовАбрау-Дюрсо
 
 
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