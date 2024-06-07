https://ria.ru/20240607/titov-1951456113.html

Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов

Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов - РИА Новости, 07.06.2024

Россия создает свою культуру виноделия, заявил Титов

Виноделие становится одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики России, в стране уже более 200 современных виноделен, создается российская... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:21

2024-06-07T17:21

2024-06-07T18:03

пмэф-2024

экономика

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италия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Виноделие становится одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики России, в стране уже более 200 современных виноделен, создается российская культура виноделия, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Доля российских вин на отечественном рынке увеличивается. Посмотрите, как развивается виноделие, становясь одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики страны", - сказал он в кулуарах ПМЭФ. По его словам, в настоящее время в России "более 200 шикарных, современных по оборудованию, а главное - по настрою виноделов, их ответственности за то, что они делают, за свою работу". "Это великолепно с точки зрения развития страны как винодельческой. Конкуренция создает стимул производить лучше и лучше. Сегодня у нас создается российская культура виноделия, где качество стоит на первом месте", - подчеркнул собеседник агентства. Российское вино, добавил он, теснит не только вина Франции, Италии и Испании, но и других стран. "На полках наших магазинов уже более 80% российского вина", - заметил Титов. Виноделие не только хорошо само по себе, оно тянет за собой развитие гастрономии и туризма, заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951195843.html

https://ria.ru/20240607/vino-1951204140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, франция, италия, борис титов, абрау-дюрсо