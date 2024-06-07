https://ria.ru/20240607/timoshenko-1951550560.html

МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко - РИА Новости, 08.06.2024

МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-07T22:00

2024-06-07T22:00

2024-06-08T06:44

россия

юлия тимошенко

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.Согласно базе, Тимошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.Тимошенко работала премьер-министром Украины с февраля по сентябрь 2005 года, а также с конца 2007-го по март 2010 года. В том же году она баллотировалась на пост президента Украины, проиграв во втором туре Виктору Януковичу.В марте 2010 года парламент Украины отправил кабмин Тимошенко в отставку. После этого она объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.

https://ria.ru/20240301/timoshenko-1930445566.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юлия тимошенко, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире