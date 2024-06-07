https://ria.ru/20240607/timoshenko-1951550560.html
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко - РИА Новости, 08.06.2024
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T22:00
2024-06-07T22:00
2024-06-08T06:44
россия
юлия тимошенко
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.Согласно базе, Тимошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.Тимошенко работала премьер-министром Украины с февраля по сентябрь 2005 года, а также с конца 2007-го по март 2010 года. В том же году она баллотировалась на пост президента Украины, проиграв во втором туре Виктору Януковичу.В марте 2010 года парламент Украины отправил кабмин Тимошенко в отставку. После этого она объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.
https://ria.ru/20240301/timoshenko-1930445566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия тимошенко, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире
Россия, Юлия Тимошенко, Украина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), В мире
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко