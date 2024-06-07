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МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко - РИА Новости, 08.06.2024
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22:00 07.06.2024 (обновлено: 06:44 08.06.2024)
https://ria.ru/20240607/timoshenko-1951550560.html
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко - РИА Новости, 08.06.2024
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T22:00
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россия
юлия тимошенко
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.Согласно базе, Тимошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.Тимошенко работала премьер-министром Украины с февраля по сентябрь 2005 года, а также с конца 2007-го по март 2010 года. В том же году она баллотировалась на пост президента Украины, проиграв во втором туре Виктору Януковичу.В марте 2010 года парламент Украины отправил кабмин Тимошенко в отставку. После этого она объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.
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россия, юлия тимошенко, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире
Россия, Юлия Тимошенко, Украина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), В мире
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко

© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сетиЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сети
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.
Согласно базе, Тимошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.
Тимошенко работала премьер-министром Украины с февраля по сентябрь 2005 года, а также с конца 2007-го по март 2010 года. В том же году она баллотировалась на пост президента Украины, проиграв во втором туре Виктору Януковичу.
В марте 2010 года парламент Украины отправил кабмин Тимошенко в отставку. После этого она объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском
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РоссияЮлия ТимошенкоУкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)В мире
 
 
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