Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира
Президент Боливии Арсе назвал передачу технологий элементом многополярного мира
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Одним из элементов многополярного мира является передача технологий между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе.
"Ещё одним элементом многополярного мира является сотрудничество и передача технологий между странами. Например, те страны, которые еще пока являются развивающимися, нуждаются в наращивании своего технологического потенциала", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Он подчеркнул, что Боливия разделяет озабоченность РФ относительно того, что сегодня технологии должны служить человечеству, а не компаниям, корпорациям или отдельным странам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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