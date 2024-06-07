https://ria.ru/20240607/tekhnologii-1951443957.html

Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира

Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира

Одним из элементов многополярного мира является передача технологий между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:58

2024-06-07T16:58

2024-06-07T17:16

технологии

боливия

россия

луис арсе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Одним из элементов многополярного мира является передача технологий между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. "Ещё одним элементом многополярного мира является сотрудничество и передача технологий между странами. Например, те страны, которые еще пока являются развивающимися, нуждаются в наращивании своего технологического потенциала", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Он подчеркнул, что Боливия разделяет озабоченность РФ относительно того, что сегодня технологии должны служить человечеству, а не компаниям, корпорациям или отдельным странам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/zimbabve-1951438367.html

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боливия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, боливия, россия, луис арсе