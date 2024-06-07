Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 07.06.2024 (обновлено: 17:16 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/tekhnologii-1951443957.html
Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира
Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира
Одним из элементов многополярного мира является передача технологий между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:58
2024-06-07T17:16
технологии
боливия
россия
луис арсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951424088_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_6816f021850a5461673d0e44045ce7b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Одним из элементов многополярного мира является передача технологий между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. "Ещё одним элементом многополярного мира является сотрудничество и передача технологий между странами. Например, те страны, которые еще пока являются развивающимися, нуждаются в наращивании своего технологического потенциала", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Он подчеркнул, что Боливия разделяет озабоченность РФ относительно того, что сегодня технологии должны служить человечеству, а не компаниям, корпорациям или отдельным странам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/zimbabve-1951438367.html
https://ria.ru/20240606/boliviya-1951009418.html
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951424088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39334de995329281172e2f1865f3f7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, боливия, россия, луис арсе
Технологии, Боливия, Россия, Луис Арсе
Президент Боливии назвал обмен технологиями элементом многополярного мира

Президент Боливии Арсе назвал передачу технологий элементом многополярного мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Одним из элементов многополярного мира является передача технологий между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе.
"Ещё одним элементом многополярного мира является сотрудничество и передача технологий между странами. Например, те страны, которые еще пока являются развивающимися, нуждаются в наращивании своего технологического потенциала", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Президент Зимбабве счел важным перераспределение власти между странами
Вчера, 16:52
Он подчеркнул, что Боливия разделяет озабоченность РФ относительно того, что сегодня технологии должны служить человечеству, а не компаниям, корпорациям или отдельным странам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку
6 июня, 14:33
 
ТехнологииБоливияРоссияЛуис Арсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала