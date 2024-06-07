https://ria.ru/20240607/tekhnologii-1951212627.html

Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф

Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф - РИА Новости, 07.06.2024

Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф

Искусственный интеллект к 2030 году даст вклад в ВВП России в размере от 4 до 6% - такого небывалого эффекта не было ни от одной технологии, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:38

2024-06-07T08:38

2024-06-07T08:38

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

герман греф

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2030 году даст вклад в ВВП России в размере от 4 до 6% - такого небывалого эффекта не было ни от одной технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. "Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад - это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 года. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология", - сказал Греф. Согласно презентации главы Сбербанка, в абсолютном выражении эти технологии добавят 11,2 триллиона рублей к ВВП. Главный эффект будет в торговле (1,8 триллиона рублей), добыче (1,45 триллиона), финансы (1,4 триллиона), а также в обрабатывающем производстве (1,2 триллиона) и транспорта (1,15 триллиона). При этом уже в этом году, по приведенным Грефом оценкам, такой эффект достигнет 1 триллиона рублей, а в следующем - 1,8 триллиона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, герман греф, сбербанк россии