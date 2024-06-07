Рейтинг@Mail.ru
Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:38 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/tekhnologii-1951212627.html
Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф
Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф - РИА Новости, 07.06.2024
Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф
Искусственный интеллект к 2030 году даст вклад в ВВП России в размере от 4 до 6% - такого небывалого эффекта не было ни от одной технологии, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:38
2024-06-07T08:38
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
герман греф
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537057_162:0:3803:2048_1920x0_80_0_0_9bafb1c2879217ba4e27a8d64dfe5835.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2030 году даст вклад в ВВП России в размере от 4 до 6% - такого небывалого эффекта не было ни от одной технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. "Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад - это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 года. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология", - сказал Греф. Согласно презентации главы Сбербанка, в абсолютном выражении эти технологии добавят 11,2 триллиона рублей к ВВП. Главный эффект будет в торговле (1,8 триллиона рублей), добыче (1,45 триллиона), финансы (1,4 триллиона), а также в обрабатывающем производстве (1,2 триллиона) и транспорта (1,15 триллиона). При этом уже в этом году, по приведенным Грефом оценкам, такой эффект достигнет 1 триллиона рублей, а в следующем - 1,8 триллиона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914059173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537057_948:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_43628e1caa924475b290874018d08aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф

Греф: ИИ к 2030 году даст вклад в ВВП в размере от четырех до шести процентов

© iStock.com / Just_SuperИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / Just_Super
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2030 году даст вклад в ВВП России в размере от 4 до 6% - такого небывалого эффекта не было ни от одной технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад - это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 года. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология", - сказал Греф.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Сбербанке оценили, насколько Россия отстает от лидеров в сфере ИИ
5 июня, 04:06
Согласно презентации главы Сбербанка, в абсолютном выражении эти технологии добавят 11,2 триллиона рублей к ВВП. Главный эффект будет в торговле (1,8 триллиона рублей), добыче (1,45 триллиона), финансы (1,4 триллиона), а также в обрабатывающем производстве (1,2 триллиона) и транспорта (1,15 триллиона).
При этом уже в этом году, по приведенным Грефом оценкам, такой эффект достигнет 1 триллиона рублей, а в следующем - 1,8 триллиона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф
6 декабря 2023, 11:01
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияГерман ГрефСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала