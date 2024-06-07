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Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:08 07.06.2024 (обновлено: 14:24 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/teatr-1951338092.html
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова - РИА Новости, 07.06.2024
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова
Новых кадровых перестановок в федеральных театрах не планируется, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова на полях ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:08
2024-06-07T14:24
культура
ольга любимова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Новых кадровых перестановок в федеральных театрах не планируется, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова на полях ПМЭФ."Следует ли ожидать (новых - ред.) перестановок в московских театрах - нужно спросить у департамента по культуре города Москвы. В федеральных у нас не планируется", - сказала Любимова.Также министр прокомментировала произошедшие перестановки в московских театрах. Она сказала, что будет с радостью поддерживать всех московских коллег, министерство при необходимости окажет им поддержку.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html
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культура, ольга любимова, москва
Культура, Ольга Любимова, ПМЭФ-2024, Москва
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова

Министр культуры Любимова: новых перестановок в федеральных театрах не будет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Новых кадровых перестановок в федеральных театрах не планируется, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова на полях ПМЭФ.
"Следует ли ожидать (новых - ред.) перестановок в московских театрах - нужно спросить у департамента по культуре города Москвы. В федеральных у нас не планируется", - сказала Любимова.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Также министр прокомментировала произошедшие перестановки в московских театрах. Она сказала, что будет с радостью поддерживать всех московских коллег, министерство при необходимости окажет им поддержку.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024КультураОльга ЛюбимоваМосква
 
 
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