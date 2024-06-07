https://ria.ru/20240607/teatr-1951338092.html

Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова

Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова - РИА Новости, 07.06.2024

Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова

Новых кадровых перестановок в федеральных театрах не планируется, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова на полях ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:08

2024-06-07T14:08

2024-06-07T14:24

культура

ольга любимова

пмэф-2024

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951208498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57e85b06ee5b5039104368c0c938b79f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Новых кадровых перестановок в федеральных театрах не планируется, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова на полях ПМЭФ."Следует ли ожидать (новых - ред.) перестановок в московских театрах - нужно спросить у департамента по культуре города Москвы. В федеральных у нас не планируется", - сказала Любимова.Также министр прокомментировала произошедшие перестановки в московских театрах. Она сказала, что будет с радостью поддерживать всех московских коллег, министерство при необходимости окажет им поддержку.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html

https://ria.ru/20240607/teatr-1951289242.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, ольга любимова, москва