https://ria.ru/20240607/teatr-1951338092.html
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова - РИА Новости, 07.06.2024
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова
Новых кадровых перестановок в федеральных театрах не планируется, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова на полях ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:08
2024-06-07T14:08
2024-06-07T14:24
культура
ольга любимова
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Новых кадровых перестановок в федеральных театрах не планируется, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова на полях ПМЭФ."Следует ли ожидать (новых - ред.) перестановок в московских театрах - нужно спросить у департамента по культуре города Москвы. В федеральных у нас не планируется", - сказала Любимова.Также министр прокомментировала произошедшие перестановки в московских театрах. Она сказала, что будет с радостью поддерживать всех московских коллег, министерство при необходимости окажет им поддержку.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, ольга любимова, москва
Культура, Ольга Любимова, ПМЭФ-2024, Москва
Кадровых перестановок в федеральных театрах не будет, заявила Любимова
Министр культуры Любимова: новых перестановок в федеральных театрах не будет