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В Москве назначили новых худруков Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка
В Москве назначили новых худруков Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве назначили новых худруков Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка
Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов, сообщается на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:23
2024-06-07T12:23
2024-06-07T12:32
культура
театр романа виктюка
москва
евгений герасимов
константин богомолов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."В ряде столичных театров произошли кадровые изменения... Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов", - говорится в сообщении.Отмечается, что они сохранят текущие должности художественных руководителей: Евгений Герасимов - в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов - в Театре на Малой Бронной.
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театр романа виктюка, москва, евгений герасимов, константин богомолов
Культура, Театр Романа Виктюка, Москва, Евгений Герасимов, Константин Богомолов
В Москве назначили новых худруков Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка
Евгений Герасимов и Константин Богомолов станут худруками московских театров