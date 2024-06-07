https://ria.ru/20240607/teatr-1951289242.html

В Москве назначили новых худруков Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка

В Москве назначили новых худруков Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве назначили новых худруков Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка

Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов, сообщается на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:23

2024-06-07T12:23

2024-06-07T12:32

культура

театр романа виктюка

москва

евгений герасимов

константин богомолов

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."В ряде столичных театров произошли кадровые изменения... Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов", - говорится в сообщении.Отмечается, что они сохранят текущие должности художественных руководителей: Евгений Герасимов - в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов - в Театре на Малой Бронной.

https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html

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театр романа виктюка, москва, евгений герасимов, константин богомолов