США толкают Тайвань в опасную ситуацию, заявили в Китае
МО КНР: США поддерживают тайваньских сепаратистов и толкают остров к опасности
© AP Photo / Ng Han GuanИзображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Ng Han Guan
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. США поддерживают сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, толкая остров к опасной ситуации, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Тайваньский вопрос является первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. США поддерживают и воодушевляют сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, усиливая напряженность в районе Тайваньского пролива и шаг за шагом толкая остров в опасную ситуацию", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.