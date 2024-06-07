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США толкают Тайвань в опасную ситуацию, заявили в Китае - РИА Новости, 07.06.2024
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13:17 07.06.2024 (обновлено: 13:37 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/tayvan-1951316713.html
США толкают Тайвань в опасную ситуацию, заявили в Китае
США толкают Тайвань в опасную ситуацию, заявили в Китае - РИА Новости, 07.06.2024
США толкают Тайвань в опасную ситуацию, заявили в Китае
США поддерживают сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, толкая остров к опасной ситуации, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:17
2024-06-07T13:37
в мире
сша
тайвань
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. США поддерживают сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, толкая остров к опасной ситуации, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.Ранее в Пентагоне сообщили, что государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов."Тайваньский вопрос является первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. США поддерживают и воодушевляют сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, усиливая напряженность в районе Тайваньского пролива и шаг за шагом толкая остров в опасную ситуацию", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте ведомства.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240607/kitay-1951318556.html
https://ria.ru/20240605/kitay-1950582120.html
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в мире, сша, тайвань, китай
В мире, США, Тайвань, Китай
США толкают Тайвань в опасную ситуацию, заявили в Китае

МО КНР: США поддерживают тайваньских сепаратистов и толкают остров к опасности

© AP Photo / Ng Han GuanИзображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. США поддерживают сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, толкая остров к опасной ситуации, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее в Пентагоне сообщили, что государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов.
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Китай выступил против решения США о продаже Тайваню запчастей для F-16
Вчера, 13:19
"Тайваньский вопрос является первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. США поддерживают и воодушевляют сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, усиливая напряженность в районе Тайваньского пролива и шаг за шагом толкая остров в опасную ситуацию", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы
5 июня, 10:16
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Американский ракетный крейсер в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань
25 мая, 10:28
 
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