https://ria.ru/20240607/tarnovskiy-1951438231.html

Тарновский: ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса

Тарновский: ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса - РИА Новости, 07.06.2024

Тарновский: ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса

Участие в программах добровольного медицинского страхования может стать для российских компаний не только важным элементом кадровой стратегии, но и частью... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:51

2024-06-07T16:51

2024-06-07T16:51

пмэф-2024

вск (страховой дом)

страхование

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участие в программах добровольного медицинского страхования может стать для российских компаний не только важным элементом кадровой стратегии, но и частью финансового планирования, считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. В ходе выступления на сессии ПМЭФ "Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения" он отметил, что последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на востребованность добровольного медицинского страхования, особенно, в в корпоративном сегменте. "И государство и бизнес заинтересованы в том, чтобы производительность труда росла. А это невозможно без заботы о здоровье коллектива. Если люди будут реже болеть и быстрее выздоравливать, это скажется на количестве дней, проведенных ими на больничном. То есть в конечном итоге на доходе сотрудников и финансовом результате работодателя", - привели в компании слова Тарновского.

https://ria.ru/20240605/ii-1950631412.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вск (страховой дом), страхование, пмэф