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Тарновский: ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса
Тарновский: ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса - РИА Новости, 07.06.2024
Тарновский: ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса
Участие в программах добровольного медицинского страхования может стать для российских компаний не только важным элементом кадровой стратегии, но и частью... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:51
2024-06-07T16:51
2024-06-07T16:51
пмэф-2024
вск (страховой дом)
страхование
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участие в программах добровольного медицинского страхования может стать для российских компаний не только важным элементом кадровой стратегии, но и частью финансового планирования, считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. В ходе выступления на сессии ПМЭФ "Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения" он отметил, что последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на востребованность добровольного медицинского страхования, особенно, в в корпоративном сегменте. "И государство и бизнес заинтересованы в том, чтобы производительность труда росла. А это невозможно без заботы о здоровье коллектива. Если люди будут реже болеть и быстрее выздоравливать, это скажется на количестве дней, проведенных ими на больничном. То есть в конечном итоге на доходе сотрудников и финансовом результате работодателя", - привели в компании слова Тарновского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вск (страховой дом), страхование, пмэф
ПМЭФ-2024, ВСК (страховой дом), Страхование, ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участие в программах добровольного медицинского страхования может стать для российских компаний не только важным элементом кадровой стратегии, но и частью финансового планирования, считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
В ходе выступления на сессии ПМЭФ "Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения" он отметил, что последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на востребованность добровольного медицинского страхования, особенно, в в корпоративном сегменте.
"И государство и бизнес заинтересованы в том, чтобы производительность труда росла. А это невозможно без заботы о здоровье коллектива. Если люди будут реже болеть и быстрее выздоравливать, это скажется на количестве дней, проведенных ими на больничном. То есть в конечном итоге на доходе сотрудников и финансовом результате работодателя", - привели в компании слова Тарновского.