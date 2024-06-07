https://ria.ru/20240607/tank-1951201269.html

Переживший четыре попадания FPV-дрона танк уничтожил группу ВСУ

Переживший четыре попадания FPV-дрона танк уничтожил группу ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

Переживший четыре попадания FPV-дрона танк уничтожил группу ВСУ

Переживший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом, рассказал танкист российской группировки войск "Север". РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:16

2024-06-07T05:16

2024-06-07T05:16

в мире

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июн – РИА Новости. Переживший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом, рассказал танкист российской группировки войск "Север". За боевой работой группировки войск "Север" на харьковском участке фронта наблюдал корреспондент РИА Новости. "Выехали на позицию, начали работать, отстрелялись и буквально через некоторое время нас начали накрывать. Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать "птички", FPV-дроны. …То есть, четыре FPV попали в танк и "мангал" спас? Да, совершенно верно. …Если б не было "мангала", то неизвестно, что бы было", - сообщил танкист агентству. Танк находился в укрытии в лесопосадке. Видимых повреждений на броне у него не было. После загрузки снарядов танк выехал на боевую позицию и произвел серию выстрелов по дому, в котором находилась группа украинских боевиков. Средствами объективного контроля было зафиксировано прямое попадание. Бронемашина без происшествий вернулась в место ожидания.

https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html

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